«Ждали крови»: Ожидания Запада от мятежа ЧВК «Вагнер» не сбылись

«Я точно знаю, что мы предполагали, что это будет гораздо более жестоким и кровавым», — сказал собеседник телеканала.



Отмечается, что Соединенные Штаты были крайне удивлены тем, что перемирие между сторонами было заключено за такие короткие сроки и практически без последствий.



Вдобавок ряд западных изданий сообщили о ранней осведомленности США о планирующемся мятеже основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Так, газета The Washington Post писала, что Вашингтон еще в середине июня получил данные о планах «оркестрантов» поднять мятеж, однако не были известны характер запланированных мероприятий и их сроки.



По информации CNN, Соединенные Штаты побоялись как-либо апеллировать этой информацией, остерегаясь реакции Москвы и президента РФ Владимира Путина. В частности, опасения Запада заключались в возможных обвинениях в свой адрес, связанных с попыткой организации госпереворота в России, либо же любом другом участии в «эскалации кризиса». Впрочем, действия «Вагнера» все равно стали для США большой неожиданностью, так как «все произошло очень быстро».



НАТО, в свою очередь, следило за более чем 1,4 тысячами ядерными боеголовками России, держа руку на пульсе, писала французская La Repubblica. Североатлантический альянс был крайне встревожен возможным «ядерным инцидентом» и не перестал паниковать даже после мирного урегулирования конфликта.