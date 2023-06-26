«Ждали крови»: Ожидания Запада от мятежа ЧВК «Вагнер» не сбылись
В СМИ появляются сообщения о несбыточных ожиданиях Запада от мятежа ЧВК «Вагнер», а главе группировке Пригожину пророчат смерть в Белоруссии.
Американская разведка полагала, что бойцы ЧВК «Вагнер» столкнутся с большим сопротивлением во время мятежа, а последствия, по мнению аналитиков в Вашингтоне, должны были быть более кровопролитными. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Я точно знаю, что мы предполагали, что это будет гораздо более жестоким и кровавым», — сказал собеседник телеканала.
Отмечается, что Соединенные Штаты были крайне удивлены тем, что перемирие между сторонами было заключено за такие короткие сроки и практически без последствий.
Вдобавок ряд западных изданий сообщили о ранней осведомленности США о планирующемся мятеже основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Так, газета The Washington Post писала, что Вашингтон еще в середине июня получил данные о планах «оркестрантов» поднять мятеж, однако не были известны характер запланированных мероприятий и их сроки.
По информации CNN, Соединенные Штаты побоялись как-либо апеллировать этой информацией, остерегаясь реакции Москвы и президента РФ Владимира Путина. В частности, опасения Запада заключались в возможных обвинениях в свой адрес, связанных с попыткой организации госпереворота в России, либо же любом другом участии в «эскалации кризиса». Впрочем, действия «Вагнера» все равно стали для США большой неожиданностью, так как «все произошло очень быстро».
НАТО, в свою очередь, следило за более чем 1,4 тысячами ядерными боеголовками России, держа руку на пульсе, писала французская La Repubblica. Североатлантический альянс был крайне встревожен возможным «ядерным инцидентом» и не перестал паниковать даже после мирного урегулирования конфликта.
СУДЬБА ПРИГОЖИНА
Бывший шеф московского бюро CNN Джилл Догерти заявил американскому телеканалу, что Пригожина могут убить в Белоруссии. По его словам, глава ЧВК «по-прежнему остается предателем», а Путин никогда не прощает таких персонажей. Догерти также отметил, что российский лидер продолжает видеть в бизнесмене угрозу.
Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, что подразумевает под собой от 12 до 20 лет тюрьмы.
В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы. «Оркестранты» для начала расположились в Ростове-на-Дону, взяв под контроль штаб ЮВО и заполонив город тяжелой техникой. Один из танков даже застрял в арке здания и простоял там до самого вечера. После колонны группировки отправились дальше в путь. Бойцов «Вагнер» встретили и в Липецкой, и в Воронежской области. Как позже заявлял Пригожин, подразделения остановились в 200 км от столицы. Весь мир наблюдал за развитием событий.
Ближе к вечеру стало известно о телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой «Вагнеров», после чего Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию. Официальный представитель Кремля сообщил, что уголовное дело в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» будет прекращено, передает «Радиоточка НСН».
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