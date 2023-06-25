Песков: Уголовное дело против Пригожина будет прекращено
25 июня 202301:02
Уголовное дело в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, Пригожин уедет в Белоруссию. Он сослался на гарантии президента России Владимира Путина.
Песков не сообщил, чем именно глава ЧВК займется в бывшей советской республике.
Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин находится в Кремле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru