Песков: Уголовное дело против Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, Пригожин уедет в Белоруссию. Он сослался на гарантии президента России Владимира Путина.

Песков не сообщил, чем именно глава ЧВК займется в бывшей советской республике.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин находится в Кремле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Уголовное ДелоЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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