«200 км до Москвы»: Пригожин подтвердил возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря

«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. С 23 июня за сутки мы прошли, не доходя 200 км от Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении — в полевые лагеря согласно плану», - говорится в сообщении бизнесмена.

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, а подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал такие действия предательством, отметив, что будут приняты все меры по пресечению мятежа, передает «Радиоточка НСН».

