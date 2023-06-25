«Путин не прощает»: CNN утверждает, что Пригожина могут убить в Белоруссии

Президент России Владимир Путин «отправил» главу группы «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию после сделки по прекращению мятежа, но тот «по-прежнему остается предателем», заявила бывший шеф московского бюро CNN Джилл Догерти американскому телеканалу.

По ее словам, Путин никогда не прощает предателей, а основатель ЧВК «Вагнер» все еще воспринимается главой государства как угроза, поэтому может быть «убит» в Белоруссии.

В Кремле раскрыли суть договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который вечером 24 июня отказался от планов вести бойцов на Москву, объяснив это тем, что не хочет допустить кровопролития.

«Кадровые перестановки и судьба Пригожина»: Страна ожидает решений Путина после мятежа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию.

По его словам, «вагнеровцам», не участвовавшим в походе на Ростов и Москву, позволят заключить контракт с Минобороны РФ, а участников мятежа не будут преследовать, так как ценят их заслуги в рамках СВО.

При этом, что будет с ЧВК «Вагнер», а также, чем займется Пригожин в Белоруссии, не уточняется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:БелоруссияВладимир ПутинЕвгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры