«Путин не прощает»: CNN утверждает, что Пригожина могут убить в Белоруссии

Президент России Владимир Путин «отправил» главу группы «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию после сделки по прекращению мятежа, но тот «по-прежнему остается предателем», заявила бывший шеф московского бюро CNN Джилл Догерти американскому телеканалу.

По ее словам, Путин никогда не прощает предателей, а основатель ЧВК «Вагнер» все еще воспринимается главой государства как угроза, поэтому может быть «убит» в Белоруссии.

В Кремле раскрыли суть договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который вечером 24 июня отказался от планов вести бойцов на Москву, объяснив это тем, что не хочет допустить кровопролития.