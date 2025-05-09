Интронизация папы Римского Льва XIV пройдет 18 мая

Перед этим священнослужитель проведет аудиенции с дипкорпусом и с международными журналистами, освещавшими последние события в Ватикане. Отмечается, что, согласно приблизительным подсчетам, после смерти предыдущего папы Римского Франциска служба печати получила свыше четырех тысяч запросов на аккредитацию.

8 мая конклав избрал нового папу Римского. Им стал кардинал из США Роберт Франсис Прево, принявший имя Лев XIV. Это произошло после смерти папы Франциска. Он скончался 21 апреля из-за инсульта. Священнослужителю было 88 лет. Его похоронили 26 апреля в Риме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».