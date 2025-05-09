Интронизация папы Римского Льва XIV пройдет 18 мая
Интронизация папы Римского Льва XIV состоится 18 мая на площади Святого Петра. Об этом сообщили представители префектуры папского дома.
Перед этим священнослужитель проведет аудиенции с дипкорпусом и с международными журналистами, освещавшими последние события в Ватикане. Отмечается, что, согласно приблизительным подсчетам, после смерти предыдущего папы Римского Франциска служба печати получила свыше четырех тысяч запросов на аккредитацию.
8 мая конклав избрал нового папу Римского. Им стал кардинал из США Роберт Франсис Прево, принявший имя Лев XIV. Это произошло после смерти папы Франциска. Он скончался 21 апреля из-за инсульта. Священнослужителю было 88 лет. Его похоронили 26 апреля в Риме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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