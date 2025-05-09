Интронизация папы Римского Льва XIV пройдет 18 мая

Интронизация папы Римского Льва XIV состоится 18 мая на площади Святого Петра. Об этом сообщили представители префектуры папского дома.

В Ватикане вновь не избрали папу Римского

Перед этим священнослужитель проведет аудиенции с дипкорпусом и с международными журналистами, освещавшими последние события в Ватикане. Отмечается, что, согласно приблизительным подсчетам, после смерти предыдущего папы Римского Франциска служба печати получила свыше четырех тысяч запросов на аккредитацию.

8 мая конклав избрал нового папу Римского. Им стал кардинал из США Роберт Франсис Прево, принявший имя Лев XIV. Это произошло после смерти папы Франциска. Он скончался 21 апреля из-за инсульта. Священнослужителю было 88 лет. Его похоронили 26 апреля в Риме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПохороныВатиканСмертьРелигияПапа Римский

Горячие новости

Все новости

партнеры