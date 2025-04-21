Папа Римский Франциск умер от инсульта и сердечного коллапса

Папа Римский Франциск скончался от инсульта и последовавшего за ним сердечно-сосудистого коллапса. Об этом сообщил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели, заявление которого распространила пресс-служба Святого Престола.

По словам Арканджели, понтифик умер в возрасте 88 лет в 7:35 утра 21 апреля в своих апартаментах в Доме святой Марфы.

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Он также отметил, что общее состояние Папы осложнялось перенесенной ранее острой дыхательной недостаточностью, вызванной тяжелой формой двусторонней пневмонии, а также хроническими заболеваниями — включая множественные бронхоэктазы, артериальную гипертензию и сахарный диабет второго типа.

Факт смерти был зафиксирован с применением электрокардиографического метода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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