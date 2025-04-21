Папа Римский Франциск умер от инсульта и сердечного коллапса
Папа Римский Франциск скончался от инсульта и последовавшего за ним сердечно-сосудистого коллапса. Об этом сообщил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели, заявление которого распространила пресс-служба Святого Престола.
По словам Арканджели, понтифик умер в возрасте 88 лет в 7:35 утра 21 апреля в своих апартаментах в Доме святой Марфы.
Он также отметил, что общее состояние Папы осложнялось перенесенной ранее острой дыхательной недостаточностью, вызванной тяжелой формой двусторонней пневмонии, а также хроническими заболеваниями — включая множественные бронхоэктазы, артериальную гипертензию и сахарный диабет второго типа.
Факт смерти был зафиксирован с применением электрокардиографического метода, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Церемония «Оскара» в 2026 году назначена на 15 марта
- Минобороны: Пять украинских беспилотников сбили над территорией Крыма
- Суд по делу экс-министра транспорта Ростовской области продолжится 5 мая
- Британский премьер потребовал от России полностью прекратить огонь на Украине
- Папа Римский Франциск умер от инсульта и сердечного коллапса
- Путин заявил о рисках для граждан при задержке индексации тарифов ЖКХ
- Путин потребовал уравнять в льготах военных и бойцов в приграничье
- Белый дом опроверг слухи о поиске замены главы Пентагона Хегсета
- Бывшему замгубернатора Ростовской области продлили арест до 3 октября
- Путин сообщил о перебоях связи при разговоре с президентом Бразилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru