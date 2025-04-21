Папа Римский Франциск умер от инсульта и сердечного коллапса

Папа Римский Франциск скончался от инсульта и последовавшего за ним сердечно-сосудистого коллапса. Об этом сообщил глава Управления здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели, заявление которого распространила пресс-служба Святого Престола.

По словам Арканджели, понтифик умер в возрасте 88 лет в 7:35 утра 21 апреля в своих апартаментах в Доме святой Марфы.