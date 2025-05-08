В Ватикане избрали нового папу
В Ватикане завершился конклав, в ходе которого был избран новый папа римский. Как сообщили представители Святого престола, один из кандидатов получил необходимое большинство голосов, что было подтверждено появлением белого дыма над Сикстинской капеллой — традиционным символом успешного завершения голосования.
Имя нового понтифика, а также выбранное им папское имя, официально объявят с центрального балкона собора Святого Петра в ближайшее время. Церемонию, как ожидается, проведет кардинал-протодиакон.
Конклав стартовал 7 мая после смерти предыдущего главы Католической церкви, 88-летнего папы Франциска. Он скончался на фоне хронических заболеваний, возглавляя церковь с 2013 года.
В выборах приняли участие более 130 кардиналов из разных стран. Голосование проходило при усиленных мерах конфиденциальности: участникам запрещалось пользоваться телефонами и средствами связи, доступ в Сикстинскую капеллу был закрыт, а на территории Ватикана действовали средства подавления сигналов, передает «Радиоточка НСН».
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