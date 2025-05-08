В Ватикане избрали нового папу

В Ватикане завершился конклав, в ходе которого был избран новый папа римский. Как сообщили представители Святого престола, один из кандидатов получил необходимое большинство голосов, что было подтверждено появлением белого дыма над Сикстинской капеллой — традиционным символом успешного завершения голосования.

Имя нового понтифика, а также выбранное им папское имя, официально объявят с центрального балкона собора Святого Петра в ближайшее время. Церемонию, как ожидается, проведет кардинал-протодиакон.