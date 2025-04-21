СМИ: Умер папа римский Франциск
21 апреля 202511:00
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.
«Папа Римский... скончался», — говорится в публикации.
Накануне Франциск во время празднования Пасхи появился на балконе базилики Святого Петра, он поприветствовал паломников, выехав на инвалидной коляске.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru