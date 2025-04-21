СМИ: Умер папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

«Папа Римский... скончался», — говорится в публикации.

Накануне Франциск во время празднования Пасхи появился на балконе базилики Святого Петра, он поприветствовал паломников, выехав на инвалидной коляске.



