СМИ: Умер папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Ватикан.

«Папа Римский... скончался», — говорится в публикации.

Накануне Франциск во время празднования Пасхи появился на балконе базилики Святого Петра, он поприветствовал паломников, выехав на инвалидной коляске.


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СмертьПапа Римский Франциск

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