Хангошвили не Скрипаль. Почему Германия не пойдет на санкции против России
Эксперты объяснили в эфире НСН, зачем раздувается скандал вокруг убийства в Берлине гражданина Грузии.
Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине может привести к новым антироссийским санкциям со стороны Германии. Как пишет американское издание Wall Street Journal, немецкая прокуратура намерена передать расследование преступления федеральному прокурору по национальной безопасности. Если он подтвердит версию о «российском следе», правительство Ангелы Меркель будет вынуждено отреагировать. Как полагают СМИ, это может отразиться на сотрудничестве России и Германии в сфере энергетики.
Напомним, 23 августа в берлинском районе Моабит был убит гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. К нему на велосипеде подъехал человек и несколько раз в него выстрелил. После преступления нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. По данным немецких правоохранителей, им оказался 49-летний россиянин. Позднее появилась версия, что убийство инспирировано российскими спецслужбами: якобы Хангошвили, будучи сотрудником антитеррористического департамента МВД Грузии, в 2012 году занимался военной операцией в ущелье Лопота против дагестанских боевиков.
В российском МИД не посчитали нужным реагировать на публикацию американского издания.
«Ссылки на ссылки? Вы серьезно?», - иронично ответила НСН официальный представитель ведомства Мария Захарова.
МИД уже раньше называл домыслами публикации иностранных СМИ о связи подозреваемого в убийстве гражданина Грузии россиянина с российскими спецслужбами.
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН объяснил новую публикацию Wall Street Journal стремлением сделать из истории Хангошвили немецкую версию скандала со Скрипалями.
«Пока что версия о российском следе остается версией. Газетные публикации в Spiegel и других изданиях не отличаются детальностью: «якобы гражданин России якобы совершил преступление». Отказался от показаний и, как подчеркивает Spiegel, «на допросе вел себя как профессионал», что доказывает его «несомненные связи с российскими спецслужбами». По сути дела, это очередной эпизод информационной войны. Сложно сказать, какой резонанс получит эта история, поскольку уже прошло достаточно много времени, а кроме нескольких кричащих статей в духе «русские держат в страхе всю Германию» ничего не было.
Политический резонанс вряд ли будет, не в интересах правительства Ангелы Меркель делать эту историю продолжением дела Скрипалей, как ее пытаются раскрутить отдельные масс-медиа.
Медийный шум, не более того. Возможно, последуют заявления каких-то второстепенных политиков. Но дополнительные антироссийские санкции после этого случая вряд ли последуют», - сказал он.
По данным совместного расследования Der Spiegel, The Insider и международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat, подозреваемый в убийстве Хангошвили приехал в Германию через Францию с загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова и датой рождения 20 августа 1970 года. Но такого человека не удалось найти ни в одной базе, включая базу российских паспортов. Адрес в Санкт-Петербурге, указанный при подаче документов на визу, также оказался вымышленным. Как считают расследователи, такой подделки личности не могло произойти без участия российского государства.
Напомним, сейчас заканчивается строительство газопровода «Северный поток-2», по которому ежегодно в Германию будет поставляться 55 млрд кубометров российского газа . США неоднократно заявляли о политической подоплеке проекта и грозили санкциями его участникам.
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