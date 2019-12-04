Хангошвили не Скрипаль. Почему Германия не пойдет на санкции против России

Убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине может привести к новым антироссийским санкциям со стороны Германии. Как пишет американское издание Wall Street Journal, немецкая прокуратура намерена передать расследование преступления федеральному прокурору по национальной безопасности. Если он подтвердит версию о «российском следе», правительство Ангелы Меркель будет вынуждено отреагировать. Как полагают СМИ, это может отразиться на сотрудничестве России и Германии в сфере энергетики.

Напомним, 23 августа в берлинском районе Моабит был убит гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. К нему на велосипеде подъехал человек и несколько раз в него выстрелил. После преступления нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. По данным немецких правоохранителей, им оказался 49-летний россиянин. Позднее появилась версия, что убийство инспирировано российскими спецслужбами: якобы Хангошвили, будучи сотрудником антитеррористического департамента МВД Грузии, в 2012 году занимался военной операцией в ущелье Лопота против дагестанских боевиков.

В российском МИД не посчитали нужным реагировать на публикацию американского издания.

«Ссылки на ссылки? Вы серьезно?», - иронично ответила НСН официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД уже раньше называл домыслами публикации иностранных СМИ о связи подозреваемого в убийстве гражданина Грузии россиянина с российскими спецслужбами.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН объяснил новую публикацию Wall Street Journal стремлением сделать из истории Хангошвили немецкую версию скандала со Скрипалями.

«Пока что версия о российском следе остается версией. Газетные публикации в Spiegel и других изданиях не отличаются детальностью: «якобы гражданин России якобы совершил преступление». Отказался от показаний и, как подчеркивает Spiegel, «на допросе вел себя как профессионал», что доказывает его «несомненные связи с российскими спецслужбами». По сути дела, это очередной эпизод информационной войны. Сложно сказать, какой резонанс получит эта история, поскольку уже прошло достаточно много времени, а кроме нескольких кричащих статей в духе «русские держат в страхе всю Германию» ничего не было.