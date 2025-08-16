HR-специалист рассказала о новом тренде на микропенсии у зумеров в РФ
В России среди зумеров набирает популярность тренд на микропенсии. Об этом сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на HR-директора сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Юлию Ряжескую.
По ее словам, сейчас многие молодые люди в РФ работают несколько месяцев, откладывают деньги, а потом берут длительную паузу.
Ряжеская объяснила, что все чаще российская молодежь работает по циклу восемь-девять месяцев без отпуска, а после этого сразу делает паузу на два-три месяца для того, чтобы, например, отправиться в путешествие. При этом, добавила специалист, не все молодые люди после перерывов возвращаются в прежнюю профессию.
Ранее ведущий российский эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин в пресс-центре НСН сообщил, что сейчас в России прослеживается мировая тенденция, когда нет очевидной связи между дипломом и будущей зарплатой.
