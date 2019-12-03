Захарова посоветовала Украине думать не о территориях, а о людях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантировать права жителям Донбасса. Так дипломат прокомментировала заявление украинского лидера изданию Der Spiegel о том, что сторонники России должны немедленно выехать с Украины. По словам Зеленского, он будет бороться за «украинцев, которые сбились с пути». По его словам, каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому «те, кто за Россию», – могут уехать. На это Захарова ответила, что потерялись не люди, а государство, которое потеряло людей. Причем танками делу не поможешь. «Гарантируйте жителям права, и они найдутся сами», — посоветовала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что из-за национализма и притеснения малых народов Киев потерял контроль над несколькими областями. На это вице-премьер украинского правительства Дмитрий Кулеба ответил в Twitter, что Украина не только не потеряла контроль над своими территориями, но даже готова принять в свой состав «пару российских областей». По его мнению, это позволит восторжествовать исторической справедливости.

Однако в беседе с НСН официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о судьбе российского Крыма, который когда-то входил в состав Украины.

«Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — заключила она.