Захарова посоветовала Украине думать не о территориях, а о людях
Представитель МИД РФ и сенатор рассказали НСН, как Украина пытается втянуть Москву в бессмысленный территориальный спор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантировать права жителям Донбасса. Так дипломат прокомментировала заявление украинского лидера изданию Der Spiegel о том, что сторонники России должны немедленно выехать с Украины. По словам Зеленского, он будет бороться за «украинцев, которые сбились с пути». По его словам, каждый человек имеет право решать, где ему жить, поэтому «те, кто за Россию», – могут уехать. На это Захарова ответила, что потерялись не люди, а государство, которое потеряло людей. Причем танками делу не поможешь. «Гарантируйте жителям права, и они найдутся сами», — посоветовала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что из-за национализма и притеснения малых народов Киев потерял контроль над несколькими областями. На это вице-премьер украинского правительства Дмитрий Кулеба ответил в Twitter, что Украина не только не потеряла контроль над своими территориями, но даже готова принять в свой состав «пару российских областей». По его мнению, это позволит восторжествовать исторической справедливости.
Однако в беседе с НСН официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о судьбе российского Крыма, который когда-то входил в состав Украины.
«Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — заключила она.
По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, украинские политики пытаются втянуть Россию в бессмысленную дискуссию. Сенатор заявил в эфире НСН, что никакой русский не захочет жить на Украине, пока там не изменится отношение к нацменьшинствам и разгул национализма.
«Нас пытаются втянуть в дискуссию, которая не имеет никакого смысла. Ситуация для русских в Украине и украинцев в России абсолютно разная. Они существуют в абсолютно непересекающихся областях, потому что украинцам в России, равно как и представителям любой другой национальности предоставляются самые широкие права с точки зрения реализации их духовных, культурных, языковых и любых других этнических потребностей. Это принципиальная политика России. Этим Россия известна на весь мир. Это касается представителей любой национальности, которые проживают в нашей стране. Мы можем этим по праву гордиться. На Украине ситуация диаметрально противоположная: она выстраивает моно-национальное государство, отрицает права национальных меньшинств и русских в том числе. Мы знаем, какие проблемы существуют у венгерского, румынского, польского, любого другого этнического меньшинства на Украине. Поэтому данное заявление – не более, чем нечистоплотная политическая игра, она не имеет ни смысла, ни основы, ни какой бы то ни было реальной перспективы», — считает Косачев.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Он добавил, что если Украина не остановится, России придется ее превентивно уничтожить. О каком именно «уничтожении» Украины шла речь рассказал в беседе с НСН пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.
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