Россиян предупредили о мошеннических схемах с использованием файлов vsf
Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с некой ссылкой, открыв которую злоумышленники могут добавить в телефонную книгу жертвы новый контакт или даже перезаписать старый. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Так, аферисты присылают сообщения якобы от банка, сервиса доставки, госструктур, знакомых, коллег и так далее. В сообщении используется на первый взгляд безобидный файл - .vcf (vCard File), который является стандартным форматом визитной карточки. В нем содержатся имя контакта, телефонный номер, должность, адрес и email.
При открытии такого файла на смартфоне появляется окошко с предложением сохранить контакт в адресную книгу. Жертва мошенников может даже не заметить, что в ее адресной книге появился новый контакт или изменился номер в старом.
Ранее аферисты нашли новый способ использовать нейросети для кражи денег, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
