Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Колодези в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Колодези в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российские военные освободили Щербиновку и Искру в ДНР

По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Запад».

Кроме того, в МО уточнили, что ВС РФ в Днепропетровской области освободили населенный пункт Вороное. В операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль Александрограда в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
