Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Колодези в ДНР
16 августа 202512:55
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Колодези в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Запад».
Кроме того, в МО уточнили, что ВС РФ в Днепропетровской области освободили населенный пункт Вороное. В операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль Александрограда в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
