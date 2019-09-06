«России всё равно». В США настаивают на причастности Кремля к убийству в Берлине
Убийство чеченского боевика имеет все признаки расправы Кремля со своими врагами, пишет Business Insider. Подробнее в материале НСН.
Убийство в центре Берлина участника чеченской войны Зелимхана Хангошвили все больше и больше выглядит связанным с российским правительством, пишет Business Insider. Более того, по версии издания, инцидент демонстрирует «все более наглые методы Кремля по борьбе со своими врагами».
По подозрению в убийстве Хангошвили немецкая политика в тот же день задержала 49-летнего россиянина, названного как Вадим Соколов. Однако позднее выяснилось, что россиянин путешествовал по поддельным документам, а совместное расследование Bellingcat, Insider и немецкой Spiegel показало, что такого человека в российских базах данных не существует. Расследователи также выяснили, что номер паспорта Соколова ведет к подразделению МВД Москвы, которое в прошлом выдавало документы для Главного разведывательного управления (ГРУ).
«Согласно недавно опубликованному расследованию, «Соколов» использовал фальшивое имя и носил документы, имеющие признаки российских спецслужб. Один источник в разведке сказал [Business] Insider, что современные методы контрразведки почти гарантируют, что большинство попыток дать оперативным агентам поддельные удостоверения личности теперь будут обнаружены. Службы безопасности знают это, сказал источник. Он пришел к выводу, что Россия решила, что ей все равно, разоблачены ли ее агенты», — цитирует спецкор НСН публикацию BI.
Напомним, что в Кремле отвергают все предположения о причастности российских властей к убийству Хангошвили в центре Берлина.
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