В Москве автомобиль каршеринга с детьми упал в Яузу

В Москве автомобиль каршеринга с детьми упал в реку Яуза на Госпитальной улице. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Известно, что в рухнувшем в воду автомобиле находились пять человек, трое из которых — несовершеннолетние. Отмечается, что всех их уже извлекли из воды и передали для осмотра медикам.