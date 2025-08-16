В Москве автомобиль каршеринга с детьми упал в Яузу

В Москве автомобиль каршеринга с детьми упал в реку Яуза на Госпитальной улице. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Известно, что в рухнувшем в воду автомобиле находились пять человек, трое из которых — несовершеннолетние. Отмечается, что всех их уже извлекли из воды и передали для осмотра медикам.

В Москве внедорожник упал в реку в районе Нагатинской набережной

По данным издания «МК.ru», ДТП произошло на Рубцовской набережной примерно в 10:45 утра по московскому времени. Telegram-канал «112» писал, что каршеринг столкнулся с иномаркой и, пробив ограждение на набережной, свалился в воду.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Краснодарском крае автобус с 25 пассажирами упал в реку.

