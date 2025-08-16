СМИ сообщили о «перемирии в воздухе» после встречи Путина и Трампа

После личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа якобы было достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи, к которой также должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в одной из соцсетей написал корреспондент «Economist» Оливер Кэрролл.

Ссылаясь на источники, он сообщил, что «небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров».

Ночью 16 августа по Москве завершились первые за шесть лет личные переговоры Путина и Трампа на Аляске. Стороны положительно оценили встречу и отметили прогресс в отношениях, но уточнили, что договоренности «по основным вопросам» не были достигнуты.

Ранее Дональд Трамп по итогам личной встречи с Владимиром Путиным и телефонного разговора с Владимиром Зеленским объявил о решении сторон по завершению украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
