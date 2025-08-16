СМИ сообщили о «перемирии в воздухе» после встречи Путина и Трампа
После личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа якобы было достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи, к которой также должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в одной из соцсетей написал корреспондент «Economist» Оливер Кэрролл.
Ссылаясь на источники, он сообщил, что «небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров».
Ночью 16 августа по Москве завершились первые за шесть лет личные переговоры Путина и Трампа на Аляске. Стороны положительно оценили встречу и отметили прогресс в отношениях, но уточнили, что договоренности «по основным вопросам» не были достигнуты.
Ранее Дональд Трамп по итогам личной встречи с Владимиром Путиным и телефонного разговора с Владимиром Зеленским объявил о решении сторон по завершению украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер актер Владимир Шустов
- Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили работу
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Колодези в ДНР
- СМИ сообщили о «перемирии в воздухе» после встречи Путина и Трампа
- HR-специалист рассказала о новом тренде на микропенсии у зумеров в РФ
- Трамп: Мы решили, что нужно завершить конфликт на Украине
- В Москве автомобиль каршеринга с детьми упал в Яузу
- В Рязанской области 18 августа объявили днем траура из-за ЧП на заводе
- Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с РФ
- В Саратовской области сгорело регистровое судно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru