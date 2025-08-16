Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили работу

В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации.

В аэропортах Самары и Пензы ввели ограничения

Представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что ограничения в аэропортах ввели с целью обеспечения безопасности полетов.

Накануне вечером аэропорт Волгограда уже приостанавливал свою работу. Рано утром в субботу все ограничения сняти. Кроме того, была возобновлена отправка рейсов авиагавани Тамбова, Саратова и Самары.

Ранее в семи аэропортах России вводили временные ограничения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

