Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили работу
16 августа 202513:08
В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации.
Представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что ограничения в аэропортах ввели с целью обеспечения безопасности полетов.
Накануне вечером аэропорт Волгограда уже приостанавливал свою работу. Рано утром в субботу все ограничения сняти. Кроме того, была возобновлена отправка рейсов авиагавани Тамбова, Саратова и Самары.
Ранее в семи аэропортах России вводили временные ограничения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
