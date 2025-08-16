Два человека пострадали при детонации украинских БПЛА в Белгороде

Два мирных жителя пострадали в Белгороде в результате детонации украинских БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Над территорией России сбили 14 беспилотников ВСУ

По его словам, один мужчина получил осколочное ранение головы вследствие детонации беспилотника на проезжей части. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения при детонации дрона в жилом дворе.

Обоих пострадавших госпитализировали. В результате украинской атаки были повреждены четыре автомобиля, а также частный и многоквартирный дома. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Белгороде при атаке БПЛА пострадал мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

