Трамп: Мы решили, что нужно завершить конфликт на Украине

Мы решили, что нужно завершить украинский конфликт, а не устанавливать временное перемирие. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, личная встреча с Путиным и последовавшие за ней телефонные звонки Зеленскому, некоторым европейским лидерам и генсеку НАТО «прошли очень хорошо».

Трамп призвал Европу «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине

«Все сошлись во мнении, что лучший способ положить конец войне — заключить прямое мирное соглашение, а не просто соглашение о прекращении огня, которое зачастую не выполняется», - написал президент США.

Он добавил, что украинский лидер приедет в Вашингтон 18 августа. Трамп подчеркнул, что если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете пойдут хорошо, то будет назначена встреча Путину.

Ранее Владимир Зеленский поддержал предложение Дональда Трампа о трехсторонней встрече с РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РоссияВладимир ЗеленскийНАТОУкраинаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры