Трамп: Мы решили, что нужно завершить конфликт на Украине

Мы решили, что нужно завершить украинский конфликт, а не устанавливать временное перемирие. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, личная встреча с Путиным и последовавшие за ней телефонные звонки Зеленскому, некоторым европейским лидерам и генсеку НАТО «прошли очень хорошо».