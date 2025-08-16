Трамп: Мы решили, что нужно завершить конфликт на Украине
Мы решили, что нужно завершить украинский конфликт, а не устанавливать временное перемирие. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Трампа, личная встреча с Путиным и последовавшие за ней телефонные звонки Зеленскому, некоторым европейским лидерам и генсеку НАТО «прошли очень хорошо».
«Все сошлись во мнении, что лучший способ положить конец войне — заключить прямое мирное соглашение, а не просто соглашение о прекращении огня, которое зачастую не выполняется», - написал президент США.
Он добавил, что украинский лидер приедет в Вашингтон 18 августа. Трамп подчеркнул, что если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете пойдут хорошо, то будет назначена встреча Путину.
Ранее Владимир Зеленский поддержал предложение Дональда Трампа о трехсторонней встрече с РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- HR-специалист рассказала о новом тренде на микропенсии у зумеров в РФ
- Трамп: Мы решили, что нужно завершить конфликт на Украине
- В Москве автомобиль каршеринга с детьми упал в Яузу
- В Рязанской области 18 августа объявили днем траура из-за ЧП на заводе
- Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече с РФ
- В Саратовской области сгорело регистровое судно
- СМИ: Зеленский собирается поехать на встречу с Трампом 18 августа
- «Без сделки», но «продуктивно»: Как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске
- В Белгороде при атаке БПЛА пострадал мужчина
- Трамп после встречи с Путиным провел телефонный разговор с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru