Прокуратура Германии подозревает Россию в причастности к убийству Хангошвили в Берлине

Как напоминает агентство, 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, этнический чеченец, ранее выступавший на стороне антимосковских сепаратистов в Чечне, был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе этого года, когда направлялся в мечеть. «У нас есть доказательства того, что за этим стояло внешнеполитическое ведомство, и поэтому дело будет передано федеральному прокурору на этой неделе», - сказал агентству источник, который отказался назвать имя.

Агентство отмечает, что эта мера может усилить напряженность между Германией - и другими западными странами - и Россией после напряженности из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии в прошлом году. По данным агентства, подозреваемый в убийстве Хангошвили был задержан вскоре после убийства, немного позже немецкое издание Der Spiegel сообщало, что номер паспорта задержанного связывает его с российскими службами безопасности.

