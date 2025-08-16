Том Круз отказался получать престижную творческую премию из рук Трампа
Актер, режиссер и продюсер Том Круз отказался участвовать в церемонии вручения наград Центра искусств Кеннеди. Премии будет вручать лично американский лидер Дональд Трамп, отмечает Daily Mail.
Официальным поводом для отказа называется чрезвычайно насыщенный рабочий график актера. Однако источники в Центре искусств высказывают мнения, что Круз намеренно пытается дистанцироваться от официозных мероприятий.
Вручение наград запланировано на конец 2025 года. Трамп, который сам назначил себя главой Центра искусств Кеннеди после избрания на второй срок, будет вручать награды таким звездам, как Сильвестр Сталлоне, рок-группа KISS, певица Глория Гейнор и другим.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что Круз получит «Оскар» не за игру во франшизе «Миссия невыполнима», а за большое количество авторских и интеллектуальных фильмов, в которых он снялся.
