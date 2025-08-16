Умер актер Владимир Шустов

В Петропавловске умер актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Казахстана Владимир Шустов. Об этом сообщили представители Северо-Казахстанского русского драматического театра им. Погодина во «ВКонтакте».

Артисту было 78 лет.

Театральный режиссер Юрий Бутусов погиб в возрасте 63 лет

Представители организации выразили соболезнования родственникам актера и рассказали, что прощание с Шустовым состоится 17 августа в театре. Отмечается, что артиста похоронят на новом кладбище в Рабочем поселке.

Владимир Шустов работал в Северо-Казахстанском русском драматическом театре им. Погодина с 1984 года. Там в качестве режиссера он поставил спектакли «Ревизор», «В день свадьбы», «Прибайкальская кадриль» и другие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КультураСмертьРежиссерАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры