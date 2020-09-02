Греция, Польша и Бахрейн открылись для россиян. Но есть нюансы
Все больше стран открывают свои границы перед российскими туристами. НСН рассказывает о самых главных правилах въезда.
Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель. Правительственное решение будет действовать две недели.
Еще с 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.
Между тем, Бахрейн отменил обязательный десятидневный карантин для иностранных туристов, действовавший с 1 июля. При этом при въезде в страну придется сдать два платных теста на COVID-19: первый – сразу по прибытию, в аэропорту, второй – в течение 10 дней с момента въезда, если гости прибыли не на меньший срок.
На прошлой неделе стало известно, что Польша готова открыть границы россиянам, а также гражданам Сербии, Китая, Сингапура, Габона, Сан-Томе и Принсипи.
Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН заявил, что российским туристам уже сейчас стоит задуматься о бронировании гостиниц.
«Туриндустрия ждет открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями с большим нетерпением, в том числе и европейскими. Что до бронирования, то лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии. Поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать пораньше», - сказал Шпилько.
Но, несмотря на открывающиеся границы, россияне по-прежнему предпочитают проводить свои отпуск в России, отдавая предпочтение внутреннему туризму. Так, в интервью НСН глава Ростуризма Зарина Догузова назвала самые популярные направления. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье. «Также Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», - отметила глава ведомства.
Однако пляжи Геленджика, Сочи и Анапы переполнены. Туристы жалуются на несоблюдение норм социальной дистанции, местные жители – на неподобающее поведение гостей. Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН заявил, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели.
«Безусловно, хотелось бы полной свободы в авиаперелетах. Мы живем сейчас как в кино, но плохом кино, где все нас ограничивают. Разумеется, эти меры вынужденные. Но в Европе уже много послаблений в передвижениях. Думаю, что и нам стоит дать зеленый свет в перелетах, как минимум, со странами СНГ. Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он.
Белоруссия 1 сентября сообщила о наличии договоренностей с Россией о поэтапном возобновлении пассажирского сообщения. Россия постепенно начала открывать границы с другими странами еще 1 августа. Международное авиасообщение возобновлено только из ограниченного числа городов.
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