Греция, Польша и Бахрейн открылись для россиян. Но есть нюансы

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель. Правительственное решение будет действовать две недели.

Еще с 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.

Между тем, Бахрейн отменил обязательный десятидневный карантин для иностранных туристов, действовавший с 1 июля. При этом при въезде в страну придется сдать два платных теста на COVID-19: первый – сразу по прибытию, в аэропорту, второй – в течение 10 дней с момента въезда, если гости прибыли не на меньший срок.

На прошлой неделе стало известно, что Польша готова открыть границы россиянам, а также гражданам Сербии, Китая, Сингапура, Габона, Сан-Томе и Принсипи.

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН заявил, что российским туристам уже сейчас стоит задуматься о бронировании гостиниц.

«Туриндустрия ждет открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями с большим нетерпением, в том числе и европейскими. Что до бронирования, то лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии. Поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать пораньше», - сказал Шпилько.