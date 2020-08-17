В РСТ рассказали, когда надо бронировать гостиницы в ЕС

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, почему бронировать гостиницы в Европе лучше уже сейчас.



«Аэрофлот» рассчитывает, что авиасообщение со странами Евросоюза возобновится в 2020 году, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия-24».

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН выразил мнение, что хороших гостиниц много не бывает и бронировать их лучше заранее.

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«Туриндустрия ждет открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями с большим нетерпением, в том числе и европейскими. Что до бронирования, то лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии. Поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать пораньше», - сказал Шпилько.

Ранее Сергей Шпилько сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Савельев
ТЕГИ:АэрофлотТуризмЕвросоюз
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