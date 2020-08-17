В РСТ рассказали, когда надо бронировать гостиницы в ЕС

«Туриндустрия ждет открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями с большим нетерпением, в том числе и европейскими. Что до бронирования, то лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии. Поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать пораньше», - сказал Шпилько.

Ранее Сергей Шпилько сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом.

