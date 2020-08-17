В РСТ рассказали, когда надо бронировать гостиницы в ЕС
Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН объяснил, почему бронировать гостиницы в Европе лучше уже сейчас.
«Аэрофлот» рассчитывает, что авиасообщение со странами Евросоюза возобновится в 2020 году, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия-24».
Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН выразил мнение, что хороших гостиниц много не бывает и бронировать их лучше заранее.
«Туриндустрия ждет открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями с большим нетерпением, в том числе и европейскими. Что до бронирования, то лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии. Поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать пораньше», - сказал Шпилько.
Ранее Сергей Шпилько сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Лукашенко: Выборы президента пройдут после принятия новой Конституции
- СМИ: В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле
- Адвокат назвал диагноз Ефремова
- Лукашенко связал передачу полномочий с обновлением Конституции
- Личная инфляция россиян оказалась выше официальной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru