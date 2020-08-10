Ростуризм: в туры с кешбэком можно поехать до конца года

«Программа стартует в пятницу 21 августа в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Ровно неделю. Именно в этот период все граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5 до 15 тысяч рублей», – подчеркнула она.

По оценкам правительства, участие в программе смогут принять около трех миллионов человек.

Туристу вернется 5000 рублей, если тур стоил от 25 до 50 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – если стоимость тура составила от 50 до 75 тысяч рублей. И максимальный возврат 15 тысяч рублей – если тур стоил от 75 тысяч рублей и выше. Важным условием программы является то, что тур должен быть оплачен картой «Мир». За обновлениями программы глава Ростуризма призывает следить на сайте ведомства.

Ранее Догузова в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в свою очередь, во время брифинга в пресс-центре НСН рассказала, что россияне опасаются бронировать туры после 20 сентября из-за слухов о второй волне коронавируса и повторном режиме самоизоляции.

