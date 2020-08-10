Ростуризм: в туры с кешбэком можно поехать до конца года
Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН пояснила условия возврата средств за поездки внутри страны.
Возврат денег за туры по России будет доступен для поездок, которые россияне совершат до конца текущего года, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН,
В России стартует программа для стимулирования внутреннего туризма. В рамках нее туристы смогут получить кешбэк за купленные поездки внутри страны. Размер возврата будет напрямую зависеть от стоимости тура. Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил даты начала и окончания действия программы. Старт – 21 августа, и период возможности вернуть часть средств продлится одну неделю.
«Программа стартует в пятницу 21 августа в ноль часов по московскому времени и продлится до конца дня 28 августа. Ровно неделю. Именно в этот период все граждане России смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5 до 15 тысяч рублей», – подчеркнула она.
По оценкам правительства, участие в программе смогут принять около трех миллионов человек.
Туристу вернется 5000 рублей, если тур стоил от 25 до 50 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – если стоимость тура составила от 50 до 75 тысяч рублей. И максимальный возврат 15 тысяч рублей – если тур стоил от 75 тысяч рублей и выше. Важным условием программы является то, что тур должен быть оплачен картой «Мир». За обновлениями программы глава Ростуризма призывает следить на сайте ведомства.
Ранее Догузова в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что программа рассчитана как на туристов, которые пользуются услугами туроператоров, так и тех, кто любит путешествовать самостоятельно.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в свою очередь, во время брифинга в пресс-центре НСН рассказала, что россияне опасаются бронировать туры после 20 сентября из-за слухов о второй волне коронавируса и повторном режиме самоизоляции.
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