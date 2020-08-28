Глава Ростуризма назвала самые популярные направления путешествий с кешбэком

Глава Ростуризма Зарина Догузова предупредила в эфире НСН, что до окончания программы путешествий с кешбэком осталось меньше суток.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала НСН, что до завершения специальной программы доступных путешествий по России с возвратом части средств остается менее суток.

«Остается менее суток до окончания специальной программы доступных путешествий по стране. Я напоминаю, что все, кто приобретет туры по данной программе до 28 августа включительно, получат возврат до 15 тысяч рублей. На сайте мирпутешествий.рф есть тысячи самых разных предложений по всей стране, программой уже воспользовалось около 50 тысяч человек, которые приобрели туры и размещения на 900 миллионов рублей. Всем участникам программы в течение 5 дней оперативно зачисляется кешбэк», - заявила она в эфире НСН.

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Догузова назвала самые популярные направления в рамках данной программы. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье. «Также Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», - отметила глава Ростуризма.

Ранее Догузова заявляла, что не исключает того, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России будет реализовываться и в дальнейшем.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
ТЕГИ:Внутренний Туризм
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