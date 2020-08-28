Глава Ростуризма назвала самые популярные направления путешествий с кешбэком

Догузова назвала самые популярные направления в рамках данной программы. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье. «Также Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», - отметила глава Ростуризма.

Ранее Догузова заявляла, что не исключает того, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России будет реализовываться и в дальнейшем.

