Бахрейн отменил обязательный карантин для туристов
Власти Бахрейна отменили обязательный десятидневный карантин для иностранных туристов, действовавший с 1 июля. Об этом проинформировала Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).
Решение власти объяснили небольшим количеством случаев коронавирусной инфекции. По их данным, с 1 июля 2020 года по 16 августа COVID-19 был зафиксирован лишь у 0,2 процентов въезжающих.
При этом при въезде в страну придется сдать два платных теста на COVID-19: первый – сразу по прибытию, в аэропорту, второй – в течение 10 дней с момента въезда, если гости прибыли не на меньший срок.
Их стоимость — 60 бахрейнских динаров (около 11,66 тысячи рублей). Кроме того, туристы, сдавшие тест, обязаны соблюдать самоизоляцию до получение отрицательного результата.
Туроператоры отметили, что Бахрейн пока не включен российским правительством в список официально разрешенных для туризма. Путевки в эту страну россиянам по этой причине не предлагаются.
Ранее эксперты назвали самые чистые курорты в Крыму, сообщает Ura.ru. В список вошли пляжи в селах Поповка и Оленевка, а также на косе Беляус и мысе Опук.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- Мишустин попросил до 1 сентября подготовить изменения в нацпроекты
- Ракова: Вакцина против COVID-19 скоро поступит в Москву
- Власти Германии не исключают отравления Навального
- Кремль отреагировал на высылку российского дипломата из Австрии
- Кремль не ведет переговоры с оппозицией в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru