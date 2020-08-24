Бахрейн отменил обязательный карантин для туристов

Власти Бахрейна отменили обязательный десятидневный карантин для иностранных туристов, действовавший с 1 июля. Об этом проинформировала Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

Решение власти объяснили небольшим количеством случаев коронавирусной инфекции. По их данным, с 1 июля 2020 года по 16 августа COVID-19 был зафиксирован лишь у 0,2 процентов въезжающих.

При этом при въезде в страну придется сдать два платных теста на COVID-19: первый – сразу по прибытию, в аэропорту, второй – в течение 10 дней с момента въезда, если гости прибыли не на меньший срок.

Их стоимость — 60 бахрейнских динаров (около 11,66 тысячи рублей). Кроме того, туристы, сдавшие тест, обязаны соблюдать самоизоляцию до получение отрицательного результата.