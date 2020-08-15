Ягудин: Ограничение туризма не привело ни к чему хорошему
Туроператоры сообщают о возможном возобновлении сообщения со странами СНГ уже с первого сентября. В частности, в Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию.
Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поделился мнением, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели, так как на отечественных курортах произошло столпотворение.
«Безусловно, хотелось бы полной свободы в авиаперелетах. Мы живем сейчас как в кино, но плохом кино, где все нас ограничивают. Разумеется, эти меры вынужденные. Но в Европе уже много послаблений в передвижениях. Думаю, что и нам стоит дать зеленый свет в перелетах, как минимум, со странами СНГ. Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он.
Кроме того, Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду на скорое прекращение беспорядков в Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- Кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона по рекордной цене
- В Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 21 миллион
- БГ и Noize MC подписали открытое письмо в поддержку белорусов
- Собянин: в Москве растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru