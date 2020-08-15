Ягудин: Ограничение туризма не привело ни к чему хорошему

Туроператоры сообщают о возможном возобновлении сообщения со странами СНГ уже с первого сентября. В частности, в Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поделился мнением, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели, так как на отечественных курортах произошло столпотворение.