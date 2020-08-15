Ягудин: Ограничение туризма не привело ни к чему хорошему

Туроператоры сообщают о возможном возобновлении сообщения со странами СНГ уже с первого сентября. В частности, в Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поделился мнением, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели, так как на отечественных курортах произошло столпотворение.

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«Безусловно, хотелось бы полной свободы в авиаперелетах. Мы живем сейчас как в кино, но плохом кино, где все нас ограничивают. Разумеется, эти меры вынужденные. Но в Европе уже много послаблений в передвижениях. Думаю, что и нам стоит дать зеленый свет в перелетах, как минимум, со странами СНГ. Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он.

Кроме того, Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду на скорое прекращение беспорядков в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеСНГАлексей Ягудин Туризм
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