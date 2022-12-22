Голливуд без табу: Байден и Зеленский обсудили «справедливый мир» с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, впервые с февраля покинув территорию своей страны, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить на совместной сессии обеих палат конгресса США.

Он отметил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине.

«Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. И сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке», - поблагодарил он.

На встречу Зеленский приехал в своей традиционной толстовке цвета хаки, президент США же присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах.