Голливуд без табу: Байден и Зеленский обсудили «справедливый мир» с Россией
Президент Украины заявил о контроле ситуации в своей стране, поблагодарил США и союзников, а также представил новый список необходимой военной помощи. Байден заверил Киев в поддержке.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, впервые с февраля покинув территорию своей страны, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить на совместной сессии обеих палат конгресса США.
Он отметил, что его визит в США стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине.
«Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. И сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке», - поблагодарил он.
На встречу Зеленский приехал в своей традиционной толстовке цвета хаки, президент США же присутствовал в костюме с галстуком в желто-синих тонах.
Украинский лидер рассказал, что накануне посетил Бахмут, который, по его словам, «стоит, несмотря на атаки российских военных». Зеленский отметил, что у россиян есть преимущество в снарядах, количестве амуниции и самолетов.
Также он заявил, что Россия якобы нашла себе союзника в лице Ирана, который, по словам Зеленского, поставляет сотни дронов в РФ.
«Это вопрос времени, когда они нападут на других ваших союзников, если мы не остановим их сейчас. Мы должны это сделать», - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что помощь Киеву не является благотворительностью, а может считаться инвестицией в глобальную безопасность.
Также глава государства отметил, что Украина не просит США воевать с РФ на ее территории, но полагает, что идеально справится с управлением американскими танками и самолетами.
«Я считаю, что в нашем союзе (с США) не должно быть табу. Украина никогда не просила, чтобы американские солдаты воевали в нашей стране вместо нас. Я заверяю вас, что украинские солдаты способны идеально справиться с управлением американскими танками и самолетами самостоятельно», - сказал Зеленский, видимо, намекая на возможность отправки США танков и самолетов.
Зеленский сообщил, что представил Байдену список из десяти пунктов, который поможет обезопасить Украину, также в обращении к конгрессменам он призвал нарастить санкционное давление против России.
«В вашей власти помочь нам добиться правосудия для всех, кто начал эту неспровоцированную и преступную войну. Давайте сделаем это», - сказал он.
Со своей стороны, президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску «справедливого мира» с Россией, в подтверждение чего Зеленский кивнул.
При этом Зеленский признался, что не знает, как выглядит «справедливый мир» с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Байден дал понять, что основным препятствием для урегулирования остается неготовность к этому российского президента Владимира Путина, и выразил уверенность в том, что Украине с западной помощью по силам одержать верх на поле боя.
«Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он (президент РФ Владимир Путин) не смог преуспеть», - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров.
Также Байден заявил, что «США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина».
Однако американский президент подчеркнул, что США и союзники не ищут прямого столкновения с Россией. Так Байден ответил на вопрос, почему Вашингтон не передаст Киеву вооружение, о котором там просят, в частности, ракеты дальнего радиуса действия.
Несмотря на это, США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Новый пакет помощи включает в себя и одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев.
Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, а речь идет лишь об оборонительных вооружениях. Также он заверил, что единству стран НАТО и Европы ничего не угрожает, они никогда раньше не были так едины, как сейчас.
В конце пресс-конференции журналистка спросила, можно ли предоставить Украине все необходимые вооружения любой дальности. Байден пошутил и, показав на Зеленского, сказал: «Он считает, да».
С российской стороны встречу Зеленского и Байдена оценил пока только посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что визит Зеленского в США показал, что декларируемое американской администрацией нежелание вступать в прямой конфликт с РФ - на самом деле пустой звук.
«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук», - сказал он.
В визите украинского лидера он увидел объявление необходимости довести конфликт на Украине до полной победы над Россией. На эту маниакальную идею бросаются колоссальные ресурсы, отметил Антонов.
«Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения "войны по доверенности" против нашей страны. До полной победы над нами», - объяснил он.
При этом обозреватель издания The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что поездка Зеленского в США на самом деле может быть тревожным сигналом именно для Запада.
«Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну», — написал он.
Он считает, что со стороны Киева этот визит может означать «неподдельную обеспокоенность украинского руководства» текущей обстановкой.
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