Восстание на Украине: Названы условия замены Зеленского на Залужного

Он отметил, что образ Валерия Залужного никак не вяжется с проведением переговоров. Безпалько указал, что намного проще было бы сделать президентом Украины экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова, так как он «не запачкан кровью».

«Образ Залужного также не вяжется с переговорами. В интервью он сказал: "Главное, чему мы научились – это убивать русских". Как с таким настроем можно садиться за стол переговоров? Тем более что за стол переговоров садятся политики, а не военные. Проще Дмитрия Разумкова привести к власти. Он не запачкан кровью, у него неплохое образование, хороший язык, у него нет имиджа клоуна. Разумков может стать готовой заменой Зеленскому. Залужный пусть выполняет военную службу», - объяснил собеседник НСН.

При этом политолог подчеркнул, что на сегодняшний день предпосылок к смене власти на Украине нет. Безпалько добавил, что Зеленский обладает рядом знаковых и административных функций и полностью подчинен Западу.