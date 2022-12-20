Восстание на Украине: Названы условия замены Зеленского на Залужного

США поставят на место президента Украины другого человека лишь при определенных условиях, однако вместо Залужного им может быть Дмитрий Разумков, отметил в эфире НСН политолог Богдан Безпалько. 

США могут поставить на место президента Украины Владимира Зеленского главкома ВСУ Валерия Залужного только в том случае, если в Киеве начнется восстание, однако такой шаг нерационален, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН.

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Накануне офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон готовит почву для свержения Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно Залужный будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева. Богдан Безпалько отметил, что образ Залужного никак не вяжется с переговорами.

«Смена Зеленского на Залужного имела бы смысл как повторение некоторых действий, которые США когда-то совершали во Вьетнаме. Допустим, Нго Динь Дьем был очень коррумпированным президентом, который довел собственное население до того предела, что оно начало массово переходить на сторону северо-вьетнамских партизан. Тогда они его быстро ликвидировали вместе с семьей и к власти пришли группа генералов, а потом следующий политик. Сейчас повторять этот шаг нерационально, какого-то восстания на Украине ожидать сложно, любые протесты там подавляются. Приход к власти Залужного тоже не исправит положения. Можно выбрать из многих политиков того, кто заменил бы Зеленского и был бы абсолютно послушным, согласовывал бы каждое слово», - сказал Безпалько.
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Он отметил, что образ Валерия Залужного никак не вяжется с проведением переговоров. Безпалько указал, что намного проще было бы сделать президентом Украины экс-спикера Верховной рады, депутата Дмитрия Разумкова, так как он «не запачкан кровью».

«Образ Залужного также не вяжется с переговорами. В интервью он сказал: "Главное, чему мы научились – это убивать русских". Как с таким настроем можно садиться за стол переговоров? Тем более что за стол переговоров садятся политики, а не военные. Проще Дмитрия Разумкова привести к власти. Он не запачкан кровью, у него неплохое образование, хороший язык, у него нет имиджа клоуна. Разумков может стать готовой заменой Зеленскому. Залужный пусть выполняет военную службу», - объяснил собеседник НСН.

При этом политолог подчеркнул, что на сегодняшний день предпосылок к смене власти на Украине нет. Безпалько добавил, что Зеленский обладает рядом знаковых и административных функций и полностью подчинен Западу.

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«Предпосылок к смене власти на Украине нет. Если бы американцы были реально недовольны Зеленским, то наверняка это каким-то образом реализовалось бы в подготовке общественного мнения, через прессу… Пока что ничего этого не видно. Зеленский обладает рядом знаковых, административных функций, он полностью подчинен Западу и зависит от него. Зачем приводить кого-то к власти «более послушного», если им этот лидер тоже послушен донельзя? Заявления могут быть абсолютно любыми как со стороны Зеленского, так и со стороны любого политика. Конечно, им уделяется внимание, но главное то, что политик делает. Залужный такая же сакрализованная фигура, только в военной сфере. Он неплохой военный, но в остальном он не политик», - резюмировал он.

Ранее французский политик Флориан Филиппо, глава партии Les Patriotes заявил, что власти США собираются «убрать» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы Киев и Москва заключили мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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