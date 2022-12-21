«Сигнал Путину»: Зеленский отправился в США, впервые покинув страну с начала СВО
Украинский лидер планирует встретиться с Джо Байденом и выступить на заседании Конгресса, законодатели будут голосовать за рекордную помощь Киеву.
Сразу несколько крупных американских и украинских СМИ сообщили сегодня ночью, что президент Украины Владимир Зеленский находится на пути в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом. По некоторым данным, украинский лидер уже прилетел в страну.
Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Зеленского после начала спецоперации, в ноябре украинский президент приезжал только в уже российский Херсон.
По данным CNN, Зеленский также выступит на заседании Конгресса. Сообщается, что во время визита Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов, решиться вопрос предоставления зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом в этот же момент американские законодатели будут голосовать за рекордную помощь Украине от США — дополнительные 45 миллиардов долларов.
Детали визита не уточняются. Однако отмечается, что полиция Капитолия уже начала усиление.
Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом, передает РИА Новости.
По его словам, Белый дом официально пригласил Зеленского приехать в Вашингтон еще в прошлую среду. Чиновник также отметил, что Белый дом видит в визите Владимира Зеленского в Вашингтон сигнал президенту РФ Владимиру Путину о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Читатели National Review уже успели негативно отреагировать на визит президента Украины.
«Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение», - написал один из пользователей.
«Очередной попрошайка, требующий подачки», - написал другой недовольный читатель.
«Слова Зеленского конгрессу: "Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!», — с иронией предположил возможную речь Зеленского пользователь Xenophon.
Ранее Владимир Зеленский оценил возможный исход переговоров с американским коллегой Джо Байденом по поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На соответствующий вопрос журналиста он, улыбнувшись, ответил, что главы государств постоянно это обсуждают.
СМИ ожидали решения от Вашингтона по этому вопросу уже 15 декабря. Накануне помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон в ближайшее время объявит о выделении очередного пакета военной помощи Киеву. Позже Белый дом не подтвердил включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи Украине.
Российская сторона на подобные обещания США реагирует однозначно. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев еще в конце ноября предупреждал, что, если НАТО предоставит Украине комплексы Patriot «вместе с натовским персоналом», они сразу же станут законной целью для российских военных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата.
В России поездку Зеленского в США пока никак не комментировали. При этом накануне член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН отметил, что Зеленский сейчас устраивает США, так как обладает рядом знаковых и административных функций и полностью подчинен Западу.
Накануне офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон готовит почву для свержения Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Безпалько отметил, что такой сценарий возможен только в случае восстания в Киеве, пока предпосылок дл это этого нет.
«Предпосылок к смене власти на Украине нет. Если бы американцы были реально недовольны Зеленским, то наверняка это каким-то образом реализовалось бы в подготовке общественного мнения, через прессу», - объяснил он.
Ранее появилась информация о том, что Владимир Зеленский без предупреждения прибыл в Артемовск (Бахмут). В связи с этим бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением встретиться.
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