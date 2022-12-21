«Сигнал Путину»: Зеленский отправился в США, впервые покинув страну с начала СВО

Сразу несколько крупных американских и украинских СМИ сообщили сегодня ночью, что президент Украины Владимир Зеленский находится на пути в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом. По некоторым данным, украинский лидер уже прилетел в страну.

Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Зеленского после начала спецоперации, в ноябре украинский президент приезжал только в уже российский Херсон.

По данным CNN, Зеленский также выступит на заседании Конгресса. Сообщается, что во время визита Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов, решиться вопрос предоставления зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом в этот же момент американские законодатели будут голосовать за рекордную помощь Украине от США — дополнительные 45 миллиардов долларов.

Детали визита не уточняются. Однако отмечается, что полиция Капитолия уже начала усиление.