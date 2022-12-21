Получит войска? Раскрыто возможное содержание послания Путина Си Цзиньпину

Накануне сообщалось, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев съездил в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Медведева, обсуждались международные вопросы, включая конфликт на Украине. При этом зампред Совбеза передал Си Цзиньпину послание от Владимира Путина. Сергей Марков отметил, что Путин хочет получить от Китая четкий ответ и понять, на чьей он стороне.

«Возможно, Путин попросил (Медведева – ред. НСН) сформулировать, что если Китай будет и дальше продолжать занимать нейтральную позицию, в то время, когда Россия борется с главным врагом КНР – с США… То в конечном итоге может сложиться так, что в будущем Китай будет бороться с США без помощи России. А что делать? Год прошел, Китай не сделал ничего. Возможно, что Путин просит у Китая большие объемы оружия, военной техники, условно говоря, шлемов и бронежилетов, то, что российская экономика не может производить. Третий вариант – Россия просит Китай не обращать внимания на американские санкции и продавать технологии, резко активизировать экономические отношения. Четвертый вариант по поводу армии КНДР. Есть очевидная схема: КНДР передает большие объемы артиллерии и свою армию для участия в кампании на Украине, а КНДР за это дают деньги, и деньги дает Китай», - сказал Марков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай не намерен бросать вызов Соединенным Штатам или вытеснять их. По его словам, китайско-американские отношения не должны быть игрой с нулевой суммой, где есть победители и проигравшие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

