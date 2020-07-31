Эксперт: выдача Украине задержанных в Минске россиян будет предательством

О задержании 33 россиян в Белоруссии стало известно 29 июля. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента. Белоруссия передала Украине список задержанных. Как утверждают украинские СМИ и писатель Захар Прилепин, некоторые из задержанных воевали в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, задержанные в Белоруссии граждане РФ приехали в эту страну проездом, и их пребывание там никак не связано с «белорусскими делами».

Белоруссия могла иметь некоторые основания для передачи информации о задержанных россиян на Украине, рассказал НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.