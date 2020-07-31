Эксперт: выдача Украине задержанных в Минске россиян будет предательством
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил в эфире НСН, что возможную выдачу Украине задержанных в Белоруссии россиян можно будет назвать предательством.
О задержании 33 россиян в Белоруссии стало известно 29 июля. Белорусские власти утверждают, что это сотрудники частной военной компании «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента. Белоруссия передала Украине список задержанных. Как утверждают украинские СМИ и писатель Захар Прилепин, некоторые из задержанных воевали в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, задержанные в Белоруссии граждане РФ приехали в эту страну проездом, и их пребывание там никак не связано с «белорусскими делами».
Белоруссия могла иметь некоторые основания для передачи информации о задержанных россиян на Украине, рассказал НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.
«Возможно, списки передали потому, что у некоторых из этих людей могли быть с собой украинские паспорта и родственники в Донбассе, они сохранили эти документы для удобства передвижения», - предположил эксперт.
Он отметил, что это можно назвать недружественный актом и добавил, что если Минск выдаст их Украине, то это можно будет назвать предательством.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подчеркнул, что никаких законных оснований для выдачи россиян Киеву у белорусов нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru