Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию, поменяв братство на партнёрство
Россия останется союзником Белоруссии, несмотря на то, что решила поменять братские отношения на партнерские. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к своему народу и парламенту.
По его мнению, Россия боится потерять Белоруссию, поскольку у Москвы практически нет по-настоящему близких союзников. В то же время, Запад начал проявлять определённый интерес к республике. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не собирается дружить с кем-то против кого-то, она выступает за многовекторность, последовательную понятную внешнюю политику.
Как уточнил президент, Белоруссия намерена выстраивать отношения стратегического партнерства как с Западной Европой и США, так и с Китаем, а также, как выразился Лукашенко, с государствами «дальней дуги», передает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- Дания не против достройки «Северного потока-2»
- Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию, поменяв братство на партнёрство
- Путин не стал встречаться с прилетевшим в Москву Додоном
- В штабе отрицают вред от утечки данных избирателей
- Лукашенко: Белоруссия «выдержала экзамен» с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru