Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию, поменяв братство на партнёрство

Россия останется союзником Белоруссии, несмотря на то, что решила поменять братские отношения на партнерские. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к своему народу и парламенту.

По его мнению, Россия боится потерять Белоруссию, поскольку у Москвы практически нет по-настоящему близких союзников. В то же время, Запад начал проявлять определённый интерес к республике. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не собирается дружить с кем-то против кого-то, она выступает за многовекторность, последовательную понятную внешнюю политику.

Как уточнил президент, Белоруссия намерена выстраивать отношения стратегического партнерства как с Западной Европой и США, так и с Китаем, а также, как выразился Лукашенко, с государствами «дальней дуги», передает ТАСС.

