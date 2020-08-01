Посол РФ настаивает на освобождении 33 задержанных Минском россиян

Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении 33 российских граждан, которые арестованы в Белоруссии. Также российский МИД призывает правоохранителей Белоруссии и адвокатов к взаимодействию, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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«Те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление», — цитирует посла РИА Новости.

По словам дипломата, нет фактов, которые бы указывали на то, что россияне намеревались организовать беспорядки в Белоруссии. Минская сторона не предъявила соответствующих доказательств.

Россиянам предъявили обвинение по статьям 293 и 13 (приготовление к беспорядкам).

Мезенцев рассказал о встрече консулов в задержанными, которая состоялась в ночь на 1 августа.

Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал происходящее в республике креативной избирательной политтехнологией.

«Я думаю, действующий президент лихо разыгрывает карту врага для политической выгоды на предстоящих выборах. Это новые, креативные избирательные политтехнологии», – сказал он.

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ТЕГИ:РоссияЧВКБелоруссияДмитрий Мезенцев
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