Посол РФ настаивает на освобождении 33 задержанных Минском россиян
Российская сторона настаивает на скорейшем освобождении 33 российских граждан, которые арестованы в Белоруссии. Также российский МИД призывает правоохранителей Белоруссии и адвокатов к взаимодействию, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
«Те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление», — цитирует посла РИА Новости.
По словам дипломата, нет фактов, которые бы указывали на то, что россияне намеревались организовать беспорядки в Белоруссии. Минская сторона не предъявила соответствующих доказательств.
Россиянам предъявили обвинение по статьям 293 и 13 (приготовление к беспорядкам).
Мезенцев рассказал о встрече консулов в задержанными, которая состоялась в ночь на 1 августа.
Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал происходящее в республике креативной избирательной политтехнологией.
«Я думаю, действующий президент лихо разыгрывает карту врага для политической выгоды на предстоящих выборах. Это новые, креативные избирательные политтехнологии», – сказал он.
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