В России спрогнозировали действия Минска в отношении задержанных ЧОПовцев

Он считает, что в аресте россиян просматривается тенденциозность действий минских властей. Плетнев назвал позицию о сговоре задержанных россиян с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем недействительной и надуманной, пишет Газета.ru.

На этой неделе в санатории под Минском и на юге Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона назвала бойцами ЧВК Вагнера, прибывших якобы для дестабилизации обстановки в стране перед выборами президента. Глава республики Александр Лукашенко считает произошедшее чрезвычайным происшествием.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что россияне, которые сейчас дают показания белорусским спецслужбам, подозреваются в причастности к уголовным делам против оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича и являются участниками частной военной компании (ЧВК).