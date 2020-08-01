В России спрогнозировали действия Минска в отношении задержанных ЧОПовцев
Политики, политологи и наемные военные специалисты дали прогноз о развитии событий с задержанными в Минске россиянами.
Представители российского МИД встретились с соотечественниками, задержанными в Минске, сообщает РИА Новости со ссылкой на консула посольства РФ в Белоруссии Кирилла Плетнева.
Он считает, что в аресте россиян просматривается тенденциозность действий минских властей. Плетнев назвал позицию о сговоре задержанных россиян с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем недействительной и надуманной, пишет Газета.ru.
На этой неделе в санатории под Минском и на юге Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона назвала бойцами ЧВК Вагнера, прибывших якобы для дестабилизации обстановки в стране перед выборами президента. Глава республики Александр Лукашенко считает произошедшее чрезвычайным происшествием.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН рассказал, что россияне, которые сейчас дают показания белорусским спецслужбам, подозреваются в причастности к уголовным делам против оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича и являются участниками частной военной компании (ЧВК).
«В связи с деятельностью Тихановского заведено два уголовных дела: организация массовых беспорядков и попытка дестабилизации в стране в предвыборный период. Они в статусе подозреваемых по двум уголовным статьям, связанным с деятельностью Тихановского, Статкевича», - пояснил собеседник НСН.
Руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН подтвердил ранее появлявшуюся информацию о том, что Белоруссия стала перевалочным пунктом военных специалистов в условиях пандемии. Об этом же накануне заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, назвавший задержанных россиян сотрудниками охранного предприятия, направлявшимися в Стамбул.
«Белоруссия сейчас - это такой хаб в условиях закрытых границ. Она была местом, откуда люди могли вылетать в другие страны. У Белоруссии был в этом свой экономический интерес. Этих людей они задержали, чтобы использовать в политических целях. Чтобы шантажировать, чтобы получить какие-то преференции от России», - предположил Криницын.
По мнению политолога Алексея Дзерманта, Белоруссия может выдать задержанных россиян, у которых якобы есть и украинское гражданство, Киеву. Нахождение ЧВК на территории Белоруссии в Минске считают недружественным со стороны России.
«Острый вопрос, чье гражданство окажется приоритетнее, российское или украинское. На мой взгляд, выдавать этих людей Украине нельзя, это сильно обострит отношения с Москвой. Это будет серьезный эксцесс», - подчеркнул Дзермант.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН высказал собственное отношение к событиям в Белоруссии и обратился в связи с арестом россиян к президенту республики.
«Люди были без оружия, без формы, ничего не делали. Самое подозрительное, что они сделали в Белоруссии – не пили алкоголь. Действительно очень странные русские, надо возбуждать уголовное дело. А если честно, Александр Григорьевич, да что ж вы, картошки объелись что ли», – сказал Милонов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
845 тыс.+5 462 / сут.
Умерли
14 058+95 / сут.
Выздоровели
647 тыс.+8 114 / сут.
- Экспертиза не установила первичную причину смерти рэпера Картрайта
- В России резко выросли цены на яблоки
- Захарова отреагировала на обвинения Польши в гибели Качиньского
- В России спрогнозировали действия Минска в отношении задержанных ЧОПовцев
- Россия откроет авиасообщение со Швейцарией 15 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru