«Еще дороже!»: Цены на газ в Европе побили максимум октября 2023 года

Цены на газ в Европе достигли максимальных с октября 2023 года значений. Это произошло на фоне остановки транзита через Украину, сбоя на производстве СПГ в Норвегии и низких температур в регионе.

Стоимость газа на европейских торгах выросла до максимума с октября 2023 года, сообщило агентство Bloomberg.

Фицо не исключил снижение помощи украинцам за остановку транзита газа

Так, в первый торговый день, 2 января, цена на топливо достигла €50,3 за 1 МВт·ч (около 540 долларов за одну тысячу кубических метров). Bloomberg отмечает, что пополнение хранилищ газа осложнится к следующему отопительному сезону. Европа может завершить зиму с низким уровнем запасов топлива, «а пополнение обойдется еще дороже».

Напомним, с 1 января 2025 года российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину из-за отсутствия юридической и технической возможностей. До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался от продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

НЕДОВОЛЬСТВО ЕВРОПЫ

Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, предупреждал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на решения Зеленского остановить транзит российского газа Фицо пригрозил оставить Украину без электричества и сократить помощь украинским гражданам. Прекращение транзита российского газа через Украину только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в 120 миллиардов евро, из-за остановки транзита газа цены вырастут еще сильнее, предупреждал Фицо.

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Комментируя угрозы Фицо в сторону Киева, немецкий политолог Александр Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что премьер-министр Словакии не сможет оставить Украину без электричества из-за отказа обеспечивать транзит газа, так как Евросоюз оставит Словакию без денег.

«Европа потеряет много денег из-за решения Зеленского, но в Европе сейчас преобладают не экономические соображения. Лидеры ЕС считают, что нужно сейчас все бросать на фронт, чтобы помогать Киеву. Из Брюсселя, Берлина и Парижа идет давление на Фицо, а не на Украину, чтобы он перестал бодаться, а закупал бы американский сжиженный газ через Германию. Другие страны Европы не разделяют настроения Словакии. Поляки, например, будут давить еще сильнее в ближайшее время. Что касается Украины, в случае решения Фицо оставить страну без электричества, какие-то приграничные районы будут страдать, но Польша может помочь стране с электричеством. В таком случае просто Брюссель наложит на Словакию санкции – не будут давать денег, будут давить по-другому», - отметил он.

Однако Фицо отметил, что страна располагает достаточным объемом газа для внутреннего потребления. Чего не скажешь о Приднестровье. Так, вице-премьер Приднестровья Сергей Оболоник накануне сообщил, что из-за отсутствия энергоресурсов в республике остановили все промышленные предприятия. По его словам, работу не приостановили лишь предприятия, производящие продовольственные продукты. Оболоник подчеркнул, что в республике надеются на то, что в скором времени ситуация в энергетике разрешится в позитивную сторону.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, принятое киевскими властями в интересах США, ослабит экономический потенциал Европы.

«Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и главный спонсор украинского кризиса — США», - сказала Захарова.
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Помимо остановки транзита газа через Украину, Европу ждут проблемы и с сжиженным природным газом (СПГ). В норвежском Хаммерфесте произошел сбой на заводе по производству СПГ. Там до 9 января была приостановлена работа из-за неисправности компрессора. Bloomberg отмечает, что на данный момент Европа увеличивает зависимость от СПГ, чтобы восполнить дефицит из-за остановки поставок через Украину, поэтому любые сбои на производстве СПГ могут привести к волатильности цен.

Тем временем в Еврокомиссии заверили, что «проблем с безопасностью поставок нет».

«Поставки газа были обеспечены по альтернативным маршрутам (Германия, Италия) и путем отбора из хранилищ», — цитирует Bloomberg сообщение ЕК.
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При этом европейские хранилища уже заполнены менее чем на 75%. Bloomberg сообщал, что страны Евросоюза использовали больше запасов газа, чем обычно в это время года, из-за сочетания низких температур и слабого ветра. Последнее снижает возможности ветроэнергетики. В связи с этим агентство предупредило о росте спроса на газ зимой. После взрывов на «Северных потоках» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа единственным маршрутом поставок российского газа в Европу остается «Турецкий поток».

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что Россия частично может поставлять природный газ в страны ЕС через территорию Турции и Болгарии, минуя Украину, и используя для этого маршруты «Балканского потока» и Трансбалканского газопровода.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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