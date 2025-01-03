«Еще дороже!»: Цены на газ в Европе побили максимум октября 2023 года

Так, в первый торговый день, 2 января, цена на топливо достигла €50,3 за 1 МВт·ч (около 540 долларов за одну тысячу кубических метров). Bloomberg отмечает, что пополнение хранилищ газа осложнится к следующему отопительному сезону. Европа может завершить зиму с низким уровнем запасов топлива, «а пополнение обойдется еще дороже».

Напомним, с 1 января 2025 года российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину из-за отсутствия юридической и технической возможностей. До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался от продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

НЕДОВОЛЬСТВО ЕВРОПЫ

Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, предупреждал ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В ответ на решения Зеленского остановить транзит российского газа Фицо пригрозил оставить Украину без электричества и сократить помощь украинским гражданам. Прекращение транзита российского газа через Украину только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в 120 миллиардов евро, из-за остановки транзита газа цены вырастут еще сильнее, предупреждал Фицо.