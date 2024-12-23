Необходимая пощечина: Встреча Путина и Фицо из-за газа стала реакцией на слова Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

«Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — так написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).

По его словам, в Москве у него была «деловая встреча» с президентом РФ Владимиром Путиным. Фицо отметил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет «практически невозможно».

Фицо также сообщил, что обсудил с российским лидером ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между Москвой и Братиславой.

По его словам, он предварительно уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.