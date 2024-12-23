Необходимая пощечина: Встреча Путина и Фицо из-за газа стала реакцией на слова Зеленского
Пока украинский лидер заявляет, что он против любых транзитов газа через свою территорию, Фицо едет в Москву лично обсудить газовый вопрос с Путиным, а в Польше его поездку называют «абсолютно понятной».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
«Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — так написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta).
По его словам, в Москве у него была «деловая встреча» с президентом РФ Владимиром Путиным. Фицо отметил, что Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. В то же время он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января это станет «практически невозможно».
Фицо также сообщил, что обсудил с российским лидером ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между Москвой и Братиславой.
По его словам, он предварительно уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.
ПОНЯТНЫЙ ШАГ
Контракт между российским «Газпромом» и Киевом о транзите газа заканчивается 31 декабря, однако Украина продлевать его не собирается.
На фоне этого первым поездку Фицо в Россию анонсировал сербский президент Александр Вучич, сообщил телеканал Pink TV.
«Как мне неофициально стало известно, Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС — мне не нужно говорить, какую реакцию это встретит со стороны других лидеров, и это еще больше усложняет ситуацию», — безрадостно отметил президент Сербии.
Тем временем депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага оценил подобный визит словацкого премьера как лучшую «пощечину Зеленскому». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Лучшей пощечины за свою заносчивость (Владимир) Зеленский получить не мог», - иронично заметил он.
Также Блага добавил, что в Словакии многие относятся с симпатией к России.
«Россия не является нашим врагом, мы с ней не находимся в состоянии войны, наоборот, большинство словацкого народа чувствует к России сильные симпатии», — пояснил евродепутат.
По словам Блага, Фицо занимается борьбой за национальные интересы Словакии и в России, проводя собственную политику.
«Мы отвергаем ненависть по отношению к русским, отвергаем войну. И Роберт Фицо показал всему миру, что Словакия — это один гордый и мудрый народ, который не боится идти своей дорогой», — отметил депутат.
В свою очередь замглавы польского МИД Анджей Шейна в эфире телеканала Polsat назвал визит Фицо в Москву «абсолютно понятным».
«Политика Венгрии и Словакии в отношении России была ясна в течение долгого времени», - отметил дипломат.
Шейна заявил, что Фицо и президент РФ Путин могли обсуждать «стратегию в отношении сложившейся ситуации» вокруг транзита газа. Он не стал критиковать поездку Фицо в Россию и отметил, что Словакии просто нужны искать другие пути решения сложившейся ситуации.
«Словакия должна искать другие решения. Но я также не хочу здесь в роли заместителя главы дипломатии (Польши) критиковать страну - члена ЕС», - сказал Шейна.
Как объяснила 21 декабря главный редактор словацкого информационного портала Barikada Анна Могилевская, то, что именно Фицо поедет в РФ договариваться о газе стало неожиданностью. Ее слова приводит Business FM.
«То, что именно Фицо поедет в Москву договариваться про газ, — это довольно неожиданно, потому что на этой неделе и, насколько помню, на прошлой в Россию уже ездила обсуждать газ с главой «Газпрома» Миллером министр энергетики Дениса Сакова… Да, у Словакии есть запасы газа на эту зиму, на этот отопительный сезон, но, что будет дальше, не вполне понятно. Мало кто в Словакии понимает суть этой проблемы, что Украина останавливает транзит газа через свою территорию, и есть такой консенсус, наверное, в обществе, что раз газ русский, то и надо договариваться с русскими», - отметила она.
УГРОЗА ЭНЕРГЕТИКЕ И 500 МЛН ЗА НАТО
При этом сам Фицо отметил, что Владимир Зеленский, поддерживая санкции против атомной отрасли России, ставит под угрозу работу словацких АЭС. Об этом он также написал в своих соцсетях.
«(Зеленский) также за санкции против российской ядерной программы. Такими подходами он финансово вредит Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что неприемлемо», - отметил он.
Также политик предупредил, что будет блокировать санкции против России в атомной отрасли.
Так, в Словакии находятся две действующие АЭС, которые были построены с участием специалистов из СССР и России – «Моховце» (в центре страны) и «Богунице» (на западе республики).
Сама горячо обсуждаемая встреча между лидерами прошла довольно успешно и даже тепло. Так, пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате «один на один».
При этом Фицо по окончании встречи даже поблагодарил Путина на русском языке.
«Большое спасибо за встречу», — сказал он.
В пятницу, 20 декабря Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.
Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телекомпании М1 заявил, что миротворческая миссия Венгрии по урегулированию конфликта на Украине не увенчалась успехом, но ситуация изменилась, и сейчас все уже говорят о мире.
Отвечая на вопрос о его попытках добиться прекращения огня и начала переговоров, он признал, что эти усилия не привели к какому-либо практическому результату. «Общая картина плачевна», - признал глава правительства.
При этом он убежден, что в ситуации вокруг украинского конфликта произошли положительные сдвиги.
«Если полгода назад, когда мы вступили в должность председателя Совета ЕС, говорить о мире было практически запрещено, то сейчас все говорят о мире. Вот как изменилась ситуация», - отметил Орбан.
Помимо прочего он дал понять, что больше не претендует на роль посредника в достижении договоренности между Москвой и Киевом, так как на арену выходит другой гораздо более сильный игрок – переизбранный президент США Дональд Трамп.
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