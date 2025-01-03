Фицо не исключил снижение помощи украинцам за остановку транзита газа

По его словам, речь идет о значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии. Фицо отметил, что страна располагает достаточным объемом газа для внутреннего потребления.

Ранее политик заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

