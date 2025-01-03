Фицо не исключил снижение помощи украинцам за остановку транзита газа
Партия главы правительства Словакии Smer-SD готова поддержать сокращение помощи украинским гражданам в ответ на остановку транзита газа, сообщил в соцсетях премьер-министр Роберт Фицо.
По его словам, речь идет о значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии. Фицо отметил, что страна располагает достаточным объемом газа для внутреннего потребления.
Ранее политик заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru