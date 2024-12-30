Нацкомиссия Украины в четыре раза подняла тарифы на прокачку газа для украинцев
Тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей Украины вырастут в четыре раза в 2025 году. Об этом сообщают «Известия».
К таким мерам украинским властям пришлось прибегнуть из-за прекращения транзита из России. В следующем году тарифы повысят с 3,8 долларов за тысячу кубометров до 15,7 долларов — то есть, на 305%.
Гендиректор «Оператора ГТС» Украины Дмитрий Липпа признал, что в 2024 году концерн получал 85% дохода от транспортировки российского газа. От внутренних заказчиков оставалось только 15%.
25 декабря украинские власти временно запретили вывоз из страны ряда товаров. Нулевые квоты были введены и в отношении природного газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru