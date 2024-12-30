Нацкомиссия Украины в четыре раза подняла тарифы на прокачку газа для украинцев

Тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей Украины вырастут в четыре раза в 2025 году. Об этом сообщают «Известия».

К таким мерам украинским властям пришлось прибегнуть из-за прекращения транзита из России. В следующем году тарифы повысят с 3,8 долларов за тысячу кубометров до 15,7 долларов — то есть, на 305%.

Украина временно запретила вывоз газа

Гендиректор «Оператора ГТС» Украины Дмитрий Липпа признал, что в 2024 году концерн получал 85% дохода от транспортировки российского газа. От внутренних заказчиков оставалось только 15%.

25 декабря украинские власти временно запретили вывоз из страны ряда товаров. Нулевые квоты были введены и в отношении природного газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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