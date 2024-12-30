Нацкомиссия Украины в четыре раза подняла тарифы на прокачку газа для украинцев

Тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей Украины вырастут в четыре раза в 2025 году. Об этом сообщают «Известия».



К таким мерам украинским властям пришлось прибегнуть из-за прекращения транзита из России. В следующем году тарифы повысят с 3,8 долларов за тысячу кубометров до 15,7 долларов — то есть, на 305%.