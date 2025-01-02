Захарова: Прекращение поставок газа из РФ негативно повлияет на жизнь европейцев

Решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, принятое киевскими властями в интересах США, ослабит экономический потенциал Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Она также считает, что эта ситуация негативно повлияет на уровень жизни европейских граждан.

«Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и главный спонсор украинского кризиса — США», - сказала официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ: В прекращении поставок российского газа через Украину виноваты Киев и США

«Первой жертвой хищнической стратегии» США Захарова назвала экономику Германии. Она напомнила, что Берлин после взрыва на «Северных потоках» вынужден покупать природный газ по более высоким ценам и свернуть ряд крупных производств. По ее мнению, «страны в прошлом экономически успешного и независимого ЕС вынуждены будут заплатить высокую цену за американское покровительство».

С 1 января российская компания «Газпром» прекратила транзит газа в страны Евросоюза через территорию Украину из-за отсутствия для этого у организации юридических и технических возможностей. До этого украинский президент Владимир Зеленский отказался от продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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