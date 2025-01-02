«Первой жертвой хищнической стратегии» США Захарова назвала экономику Германии. Она напомнила, что Берлин после взрыва на «Северных потоках» вынужден покупать природный газ по более высоким ценам и свернуть ряд крупных производств. По ее мнению, «страны в прошлом экономически успешного и независимого ЕС вынуждены будут заплатить высокую цену за американское покровительство».

С 1 января российская компания «Газпром» прекратила транзит газа в страны Евросоюза через территорию Украину из-за отсутствия для этого у организации юридических и технических возможностей. До этого украинский президент Владимир Зеленский отказался от продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».