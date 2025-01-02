Захарова: Прекращение поставок газа из РФ негативно повлияет на жизнь европейцев
Решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, принятое киевскими властями в интересах США, ослабит экономический потенциал Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
Она также считает, что эта ситуация негативно повлияет на уровень жизни европейских граждан.
«Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и главный спонсор украинского кризиса — США», - сказала официальный представитель МИД РФ.
«Первой жертвой хищнической стратегии» США Захарова назвала экономику Германии. Она напомнила, что Берлин после взрыва на «Северных потоках» вынужден покупать природный газ по более высоким ценам и свернуть ряд крупных производств. По ее мнению, «страны в прошлом экономически успешного и независимого ЕС вынуждены будут заплатить высокую цену за американское покровительство».
С 1 января российская компания «Газпром» прекратила транзит газа в страны Евросоюза через территорию Украину из-за отсутствия для этого у организации юридических и технических возможностей. До этого украинский президент Владимир Зеленский отказался от продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: Доминирующий в РФ штамм гриппа может привести к пневмонии
- Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар под Рыльском
- Захарова: Прекращение поставок газа из РФ негативно повлияет на жизнь европейцев
- Умер 26-летний боец MMA Хакария Уилсон
- Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит свыше 780 млн руб.
- Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка в возрасте 103 лет
- СМИ: Связанным с терактом в «Крокусе» лицам грозит 15 лет тюрьмы в Турции
- В Роскачестве назвали категории невозвратных подарков
- Минобороны: ПВО РФ сбили украинский самолет Су-27
- СМИ раскрыли гонорар группы «Joy» за выступление в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru