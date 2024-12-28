Премьер отметил, что не понимает киевское руководство, которое тянет страну в катастрофу.

Ранее Фицо заявлял, что Украина может потерять треть своей территории в результате конфликта. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ ФИЦО

Премьер Словакии не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в Североатлантическом альянсе и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.

Фицо выступает за прекращение боевых действий на Украине. По его словам, нет разницы, по какому мирному плану они закончатся. Однако он считает, что этот вопрос должен решаться между Россией и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

«Я не поддерживаю никакие планы Владимира Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются», - говорил он.

В прошлом году Фицо отмечал, что страны Запада используют Украину лишь для того, чтобы ослабить Россию и готовы вести боевые действия до последнего украинца.

Кроме того, Фицо неоднократно заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя государствами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.