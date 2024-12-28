«Заплатит за авантюру»: Премьер Словакии и Зеленский поссорились из-за газа и СВО
Роберт Фицо заявил, что ситуация для Украины ухудшается с каждым днем и отметил, что Словакия после 1 января может прекратить поставки электроэнергии из-за ситуации с российским газом.
Украина заплатит за «западную авантюру» землями и присутствием иностранных солдат на своей территории, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении.
«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем, и Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», - сказал он.
Премьер отметил, что не понимает киевское руководство, которое тянет страну в катастрофу.
Ранее Фицо заявлял, что Украина может потерять треть своей территории в результате конфликта. По его мнению, приглашение в НАТО Киев также не получит.
РЕШИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ ФИЦО
Премьер Словакии не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в Североатлантическом альянсе и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Фицо выступает за прекращение боевых действий на Украине. По его словам, нет разницы, по какому мирному плану они закончатся. Однако он считает, что этот вопрос должен решаться между Россией и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».
«Я не поддерживаю никакие планы Владимира Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются», - говорил он.
В прошлом году Фицо отмечал, что страны Запада используют Украину лишь для того, чтобы ослабить Россию и готовы вести боевые действия до последнего украинца.
Кроме того, Фицо неоднократно заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл необходимым диалог между двумя государствами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
ВОПРОСЫ ТРАНЗИТА ГАЗА В 2025 ГОДУ
Между тем страны ЕС крайне обеспокоены вопросами транзита российского газа. Роберт Фицо отмечал, что остановка поставок газа из РФ через Украину обойдется Европе в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах.
«Это решение Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро», - говорил он.
Премьер отмечал, что ЕС заплатит «невероятные» 120 миллиардов евро. Фицо подчеркивал, что это приведет к росту цен на газ в Европе, что еще больше ослабит европейскую экономику.
Украина без транзита газа из России, в свою очередь, потеряет основные транзитные доходы – свыше 100 миллионов долларов в месяц, заявлял директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с РИА Новости.
Среди других последствий остановки транзита называется рост издержек на транспортировку газа для потребителей. Кроме того, Киеву придется оптимизировать простаивающие газотранспортные мощности – эта работа так и не была проведена в прошедшие годы. Кроме того, украинским властям придется перестроить потоки газа на внутреннем рынке – с запада на восток – и решить проблемы с поддержанием давления в центральной и восточной частях газотранспортной системы.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по территории Украины истекает 31 декабря.
ЗЕЛЕНСКИЙ ВИНИТ ПРЕМЬЕРА СЛОВАКИИ
Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинил Фицо в том, что тот заинтересован только в российских энергоресурсах и якобы хочет способствовать отказу Европы от газа из США. Зеленский также обвинил Словакию в якобы участии в «сомнительных схемах» по оплате российского газа, призвав словацкие силы безопасности обратить на это внимание.
Роберт Фицо в ответ на заявления Зеленского 27 декабря заявил, что не является его слугой, обязанность которого только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен.
Словацкий премьер напомнил, что был подвергнут нападкам со стороны Зеленского во время пресс-конференции после их встречи на полях саммита ЕС в Брюсселе. Фицо добавил, что Зеленский в своих заявлениях в соцсетях после этого был «еще более надменным и дерзким».
Кроме того, Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Киева, в том числе прекращение поставок электроэнергии.
Фицо пригрозил властям Украины серьезным конфликтом из-за газа еще на прошлой неделе. Тогда же премьер отметил, что Словакия помогает Киеву и рассчитывает на подобное отношение и к себе.
Президент РФ Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле Фицо, который находился в Москве с рабочим визитом. Премьер говорил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Вместе с тем Путин 26 декабря сообщил, что Словакия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а Россия не против этого, поскольку страна занимает нейтральную позицию, передает «Радиоточка НСН».
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