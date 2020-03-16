ЕС с 17 марта на 30 дней закрывает границы

По словам Макрона, границы союза будут закрыты от неевропейских стран во вторник в полдень. Он подчеркнул, что это общее решение всех лидеров стран Евросоюза. Ранее соответствующую рекомендацию предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, РФ также ограничила въезд иностранных граждан в страну с 18 марта до 1 мая текущего года в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Между тем, ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе высказал мнение, что закрывать границы внутри шенгенской зоны из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах Евросоюза.