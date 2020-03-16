ЕС с 17 марта на 30 дней закрывает границы

Евросоюз принял решение о закрытии внешних границ с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевизионное обращение французского президента Эммануэля Макрона.

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По словам Макрона, границы союза будут закрыты от неевропейских стран во вторник в полдень. Он подчеркнул, что это общее решение всех лидеров стран Евросоюза. Ранее соответствующую рекомендацию предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, РФ также ограничила въезд иностранных граждан в страну с 18 марта до 1 мая текущего года в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Между тем, ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе высказал мнение, что закрывать границы внутри шенгенской зоны из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах Евросоюза.

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