«Теоретически такое вполне возможно - лазерные установки могут выжечь определенные пиксели на сенсорах камеры. В результате получаются горячие пиксели в том месте, куда именно попал лазерный пучок. Сама технология так устроена, что при попадании лазерного луча на сенсор пиксели в этом месте могут быть навсегда повреждены, они будут светиться. Хотя, есть программные технологии, которые позволяют смягчить этот эффект. Поврежденные пиксели отключаются, соседние берут на себя их функции. Умный интеллект все это застраивает. Однако по факту, если проблемы уже начались, то решить их можно только полной заменой камеры», - пояснил эксперт.

Он назвал основные правила, которые помогут защитить телефон от вредных воздействий, не только лазера, во время концерта.

«Надо избегать, чтобы лазер попадал на камеру телефона. Каких-то других проблем, ограничений нет. Понятно, если телефон не защищен от воды, а на концерте её льют, то это тоже может убить телефон. Хотя сейчас в современных телефонах, даже когда защита от воды не заявляется, зачастую она там присутствует в том или ином виде. Дело в том, что технология производства у всех одна и та же, заводы одни и те же, и какие-то вещи они для всех делают одинаково. То есть там разница может быть на уровне добавить уплотнитель, и появляется та самая водозащита», - заключил Илья Корнейчук.