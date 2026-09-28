«Выжигают навсегда»: Как лазеры на концертах портят смартфоны
Световой пучок может выжечь определенные области сенсора камеры телефона, заявил НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Применение лазерных устройств на концерте действительно может «ослепить» камеры телефонов вне зависимости от марки и производителя. Об этом в комментарии НСН заявил ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
Лазеры могли повредить камеры нескольких телефонов зрителей во время концерта группы «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону в конце сентября, признали организаторы. Они отреагировали на соответствующие сообщения в соцсетях, и пообещали связаться с пострадавшими. «В беде не оставим», - заявил РИА Новости директор коллектива Роберт Погосян.
«Теоретически такое вполне возможно - лазерные установки могут выжечь определенные пиксели на сенсорах камеры. В результате получаются горячие пиксели в том месте, куда именно попал лазерный пучок. Сама технология так устроена, что при попадании лазерного луча на сенсор пиксели в этом месте могут быть навсегда повреждены, они будут светиться. Хотя, есть программные технологии, которые позволяют смягчить этот эффект. Поврежденные пиксели отключаются, соседние берут на себя их функции. Умный интеллект все это застраивает. Однако по факту, если проблемы уже начались, то решить их можно только полной заменой камеры», - пояснил эксперт.
Он назвал основные правила, которые помогут защитить телефон от вредных воздействий, не только лазера, во время концерта.
«Надо избегать, чтобы лазер попадал на камеру телефона. Каких-то других проблем, ограничений нет. Понятно, если телефон не защищен от воды, а на концерте её льют, то это тоже может убить телефон. Хотя сейчас в современных телефонах, даже когда защита от воды не заявляется, зачастую она там присутствует в том или ином виде. Дело в том, что технология производства у всех одна и та же, заводы одни и те же, и какие-то вещи они для всех делают одинаково. То есть там разница может быть на уровне добавить уплотнитель, и появляется та самая водозащита», - заключил Илья Корнейчук.
Как отметил директор «Руки Вверх!», группа использует лазеры уже более 10 лет. Перед концертом на экран несколько раз выводится предупреждение о необходимости аккуратной съёмки, чтобы избежать повреждения камеры телефона.
Ранее лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все концерты юбилейного тура группы стали аншлаговыми. Фанаты выложили в интернете десятки тысяч видео.
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