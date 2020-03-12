СМИ: Полёты между Россией и США из-за COVID-19 пока не ограничивают

Ограничения на полеты между Россией и США пока не вводятся, авиакомпании выполняют рейсы в стандартном режиме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник. По его данным, Российская Федерация не попала под введённые Вашингтоном ограничения на въезд, поскольку контролирует ситуацию с коронавирусом.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил об ограничении въезда в США из Европы с 13 марта на 30 дней. Запрет относится ко всем европейских странам за исключением Великобритании. Обосновывая такое решение глава Белого дома заявил, что Евросоюз предпринимает недостаточно эффективные шаги по противодействию распространения инфекции.

После демарша Вашингтона нефть вновь резко пошла вниз на мировых рынках. Она снижается более чем на 4,5%, передает РИА ФАН. Утром стоимость марки Brent понизилась до 34 доллара за баррель с тенденцией к дальнейшему падению. По состоянию на 12:10 по московском времени, марка Brent торговалась в районе 33 долларов, 73 центов за бочку.

