В Ярославской области загорелся завод петард
28 сентября 202617:38
Алексей Филимонов
Два здания завода по производству петард загорелись в Ярославской области. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает RT.
По данным ведомства, пожар произошёл на предприятии в Переславль-Залесском муниципальном округе. К борьбе с огнём привлечены более 100 человек, а также 40 единиц техники.
«Информация по пострадавшим уточняется», - говорится в сообщении.
Ранее пожар возник на лакокрасочном заводе в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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