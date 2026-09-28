В Ярославской области загорелся завод петард

Два здания завода по производству петард загорелись в Ярославской области. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает RT.

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По данным ведомства, пожар произошёл на предприятии в Переславль-Залесском муниципальном округе. К борьбе с огнём привлечены более 100 человек, а также 40 единиц техники.

«Информация по пострадавшим уточняется», - говорится в сообщении.

Ранее пожар возник на лакокрасочном заводе в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:МЧС РФЗаводПожарЯрославская Область

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