В Ярославской области загорелся завод петард

По данным ведомства, пожар произошёл на предприятии в Переславль-Залесском муниципальном округе. К борьбе с огнём привлечены более 100 человек, а также 40 единиц техники.

«Информация по пострадавшим уточняется», - говорится в сообщении.

Ранее пожар возник на лакокрасочном заводе в Волосовском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

