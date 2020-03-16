Евросоюз может на 30 дней запретить въезд иностранцев

Въезд на территорию стран Евросоюза может быть закрыт на 30 дней в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. С соответствующим предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности, предлагается ввести ограничение на все «несущественные поездки» в ЕС. По словам фон дер Ляйен, контроль может вводиться на срок от 10 дней и до 2 месяцев.

Напомним, ряд европейских стран уже заявили о временном запрете въезда для иностранных граждан.

Ранее стало известно, что власти России не исключают варианта полного закрытия государственных границ из-за эпидемии коронавируса.



