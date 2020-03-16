Въезд иностранцев в РФ ограничили до 1 мая

Въезд иностранных граждан в РФ ограничили до 1 мая текущего года в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Соответствующее постановление принято российским правительством.

Решение вступает в силу с 18 марта.

Мера не будет распространятся на сотрудников иностранных дипмиссий, экипажи воздушных и морских судов, на граждан, прибывающих в РФ в связи со смертью близких, а также на людей, которые едут транзитом через российские аэропорты.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по итогам телефонных переговоров с лидерами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти России рассматривают возможность ограничения выезда россиян за пределы страны из-за распространения коронавируса.





