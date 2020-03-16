«Шенген рухнул». Во второй раз
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что шенгенская зона не справляется с эпидемией коронавируса.
Закрывать границы внутри шенгенской зоны из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах Евросоюза. Такое мнение высказал в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе. Но он добавил, что государства ЕС могут принять те меры, которые считают целесообразными для обеспечения общественного здоровья и безопасности.
Немецкий политолог-международник Александр Рар в эфире НСН рассказал, что шенгенская зона не справляется с коронавирусом.
«Что касается шенгенского режима – он рухнул. Он рухнул второй раз, после миграционного кризиса в 2015 году. Для Германии это полный шок. Немцы считали, что все эти вопросы должен решать Европейский союз. Но он проспал развитие кризиса. Он оказался совсем ненужным, неспособным какие-то решения принимать. Решения сейчас принимают национальные правительства. Каждый сам по себе борется. Наблюдать, как закрылась граница между Францией и Германией – просто трагично. Но другого выхода нет», - сказал он.
По словам политолога, у части населения ситуация близкая к панике.
«Нынешние поколения европейцев такого никогда не испытывали, это все из какого-то фильма ужасов, и не виден конец всему этому. Правительства тоже создают впечатление, что они до конца не понимают, как бороться с этой эпидемией. Меры, которые ввели в Италии, Испании, Австрии – запрет на все мероприятия, на сборища больше пяти человек, самоизоляция людей в своих квартирах с детьми, которых в школу не пускают – приводят к колоссальному стрессу внутри общества. К которому общество не привыкло. Общество привыкло, что все хорошо, все свободно и вес всегда будет прекрасно. Поэтому это большое испытание для Европы. Никто не знает, как долго это продлится и что нас еще ожидает. Все в ожидании того, что будут расти смертные случаи, прежде всего среди стариков», - заключил собеседник НСН.
Напомним, вспышка коронавируса была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.
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