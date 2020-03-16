«Шенген рухнул». Во второй раз

Закрывать границы внутри шенгенской зоны из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах Евросоюза. Такое мнение высказал в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе. Но он добавил, что государства ЕС могут принять те меры, которые считают целесообразными для обеспечения общественного здоровья и безопасности.

Немецкий политолог-международник Александр Рар в эфире НСН рассказал, что шенгенская зона не справляется с коронавирусом.

«Что касается шенгенского режима – он рухнул. Он рухнул второй раз, после миграционного кризиса в 2015 году. Для Германии это полный шок. Немцы считали, что все эти вопросы должен решать Европейский союз. Но он проспал развитие кризиса. Он оказался совсем ненужным, неспособным какие-то решения принимать. Решения сейчас принимают национальные правительства. Каждый сам по себе борется. Наблюдать, как закрылась граница между Францией и Германией – просто трагично. Но другого выхода нет», - сказал он.