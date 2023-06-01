Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган официально признан победителем президентских выборов в Турции.

Путин и Зеленский нанесут визиты Эрдогану после инаугурации

По данным ЦИК, Эрдоган набрал 52,18%, а его главный соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,82%.

Кылычдароглу, в свою очередь, назвал прошедшие выборы президента Турции одним из самых несправедливых периодов в истории страны.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планирующейся встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера. Позже стало известно, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ТурцияВыборыРеджеп Тайип Эрдоган

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